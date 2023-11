Quale era u primu Sams o Costco?

In u mondu di i club di magazzini, dui giganti stanu alti: Sam's Club è Costco. Questi giganti di vendita sò diventati sinonimi di shopping in massa, offre à i clienti l'uppurtunità di cumprà in grande quantità à prezzi scontati. Ma quale hè statu u primu à apre a strada per sta rivoluzione cummerciale ?

Sam's Club, una divisione di Walmart, hè stata fundata in u 1983. L'idea di u fundatore di Walmart Sam Walton, Sam's Club hè stata creata per risponde à i pruprietarii di picculi imprese è individui chì cercanu di risparmià soldi per cumprà articuli in massa. Cù u so mudellu basatu in l'appartenenza, u Club di Sam hà guadagnatu rapidamente pupularità è hè diventatu un nome di famiglia.

Per d 'altra banda, Costco, fundata ancu in u 1983, hà una storia d'origine ligeramente diversa. Originariamente cunnisciutu cum'è Price Club, era l'idea di Sol Price, un pioniere in l'industria di u retail. Price Club hà u scopu di furnisce i picculi imprese cù l'accessu à merchandise assequible. In u 1993, Price Club si fusiona cù Costco, è a cumpagnia hà aduttatu u nome Costco Wholesale Corporation chì sapemu oghje.

Allora, quale era u primu? Tecnicamente, Sam's Club è Costco sò stati fundati in u stessu annu. Tuttavia, Sam's Club hà apertu u so primu club di magazzini pochi mesi prima di u Price Club, dendu un ligeru vantaghju in quantu à esse u primu à chjappà u mercatu.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè un club di magazzini?

A: Un club di magazzini hè un tipu di magazzini di vendita chì offre à i clienti l'uppurtunità di cumprà articuli in massa à prezzi scontati. Questi magazzini generalmente necessitanu un adesione per accede à i so prudutti è servizii.

Q: Chì ghjè u mudellu basatu nantu à l'adesione?

A: U mudellu basatu in l'appartenenza hè una strategia cummerciale induve i clienti paganu una tarifa per diventà membri di una tenda o urganizazione particulare. In ritornu, i membri anu accessu à prudutti, servizii è sconti esclusivi.

Q: Sò Sam's Club è Costco l'unicu club di magazzini?

A: Mentre u Sam's Club è Costco sò i club di magazzini più cunnisciuti, ci sò altri attori in u mercatu, cum'è u BJ's Wholesale Club è diversi club di magazzini regiunale.

In cunclusione, u Sam's Club è u Costco anu ghjucatu un rolu cruciale in a rivoluzione di a manera di cumprà a ghjente introducendu u cuncettu di club di magazzini. Mentre u Sam's Club hà apertu e so porte uni pochi di mesi prima di u Price Club, e duie cumpagnie anu avutu un impattu significativu in l'industria di vendita è cuntinueghjanu à prosperà oghje. Ch'ella sia un membru fidelu di Sam's Club o un cumpratore devotu di Costco, ùn si negà l'influenza chì questi club di magazzini anu avutu nantu à a manera di cumprà.