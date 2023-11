Quale ùn deve micca vaccinà l'herpes zoster?

Quale ùn deve micca riceve a vaccinazione anti-zona?

L'herpes zoster, ancu cunnisciutu com'è herpes zoster, hè una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster. Affetta tipicamente l'adulti anziani è l'individui cù un sistema immune debilitatu. Per prevene sta cundizione, hè dispunibule una vaccina di shingles. Tuttavia, micca tutti sò eligibili per riceve sta vacuna. Esploremu quale deve evità di piglià a vacuna di u zoster è perchè.

Q: Chì hè u shingles?

A: L'herpes zoster hè una infezzjoni virali chì provoca una rash dolorosa. Hè causatu da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella.

Q: Chì ghjè a vaccina di u zoster?

A: A vacuna di shingles hè una misura preventiva chì reduce u risicu di sviluppà shingles o reduces a gravità di a cundizione s'ellu si trova. Hè cunsigliatu per i persone da 50 anni è più.

Q: Quale deve evità di piglià a vacuna di u zoster?

A: A vacuna di u zoster hè generalmente sicura per a maiò parte di a ghjente. Tuttavia, ci sò uni pochi eccezzioni. L'individui chì entranu in e seguenti categurie ùn anu da evità di piglià a vacuna:

1. Quelli chì anu un sistema immune debilitatu: Sì avete un sistema immune debilitatu per e cundizioni cum'è l'HIV / SIDA, u cancer, o u trasplante di l'urgani, a vacuna di shingles pò esse micca adattata per voi. Cunsultate u vostru duttore di salute per cunsiglii persunalizati.

2. Donne incinte: A vaccina di shingles cuntene un virus vivu attenuatu, chì pò esse un risicu per u fetu in sviluppu. Per quessa, e donne incinte anu da evità di piglià a vacuna finu à dopu à dà nascita.

3. Individui cù allergii severi: Sì avete una allergii severa à qualsiasi cumpunente di a vacuna di shingles, cum'è gelatina o neomicina, hè impurtante per informà u vostru duttore di salute. Puderanu stabilisce se a vacuna hè sicura per voi o ricumandemu una alternativa.

4. E persone chì soffrenu attualmente u zoster: Sì avete attualmente un focu di shingles attivu, ùn hè micca cunsigliatu per riceve a vacuna. Aspettate finu à chì i sintomi sò calati prima di cunsiderà a vaccinazione.

Hè cruciale di cunsultà cù u vostru duttore prima di piglià qualsiasi decisione in quantu à a vacuna di u zoster. Puderanu valutà e vostre circustanze individuali è furnisce cunsiglii persunalizati basati nantu à a vostra storia medica è u statu di salute attuale.

In cunclusioni, mentre chì a vacuna di shingles hè in generale sicura è efficace, certi individui anu da evità di vaccinà. Quelli chì anu un sistema immune debilitatu, e donne incinte, e persone cù allergii severi à i cumpunenti di a vaccina, è quelli chì anu attualmente u zoster deve cunsultà u so fornitore di assistenza sanitaria per guida. Ricurdativi, a prevenzione hè chjave, per quessa, hè impurtante di discussione di e vostre opzioni cù un prufessiunale medico per assicurà u megliu cursu d'azzione per a vostra situazione specifica.