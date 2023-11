Quale hè a maiò parte di Walmart?

In u mondu di u retail, Walmart si trova cum'è un behemoth, duminendu u mercatu cù a so vasta reta di magazzini è a presenza in linea. Ma avete mai dumandatu quale hè u pruprietariu di stu gigante di vendita? Andemu in a struttura di pruprietà di Walmart è scopre l'attori chjave daretu à u so successu.

A famiglia Walton: A pruprietà di a maiò parte di Walmart si trova in e mani di a famiglia Walton, discendenti di u fundatore di Walmart, Sam Walton. Da u 2021, a famiglia Walton pussede cullettivamente circa 50% di l'azzioni di Walmart. Questu facenu a famiglia più ricca di i Stati Uniti è una di e più ricche di u mondu. A ricchezza di a famiglia deriva principalmente da a so participazione in Walmart.

Altri azionisti: Mentre a famiglia Walton detene a più grande participazione, ci sò numerosi altri azionisti chì pussede una parte di Walmart. Questi includenu investitori istituzionali, cum'è fondi mutuali, fondi di pensione è altre imprese d'investimentu. Inoltre, l'investitori individuali ponu ancu pussede azioni di Walmart attraversu a borsa.

Q: Cosa hè un azionista?

A: Un azionista hè un individuu o entità chì pussede azioni o azioni in una cumpagnia. L'azionisti anu un interessu finanziariu in a cumpagnia è ponu riceve dividendi o avè u dirittu di votu.

Q: Cumu l'azionisti prufittà di pussede azioni?

A: L'azzionisti ponu prufittà di pussede azioni per mezu di dividendi, chì sò una parte di i profitti di a cumpagnia distribuiti à l'azionisti. Puderanu ancu prufittà di l'apprezzazione di u capitale se u valore di l'azzioni aumenta cù u tempu.

Q: Qualchissia pò cumprà azzioni di Walmart?

A: Iè, qualcunu pò cumprà azioni di Walmart per mezu di un contu di brokerage. L'azzioni sò scambiate in borsa, cum'è a Borsa di New York, sottu u simbulu ticker "WMT".

In cunclusioni, a pruprietà di a maiò parte di Walmart hè detenuta da a famiglia Walton, chì in modu cullettivu pussede circa 50% di l'azzioni di a cumpagnia. Altri azionisti, cumpresi investitori istituzionali è individuali, anu ancu una participazione in u giant retail. Questa struttura di pruprietà hà ghjucatu un rolu significativu in a crescita è u successu di Walmart annantu à l'anni.