Quale hè a maiò parte di l'azzioni di Walmart?

In u mondu di u retail, Walmart hè una forza colossale, duminendu u mercatu cù a so vasta reta di magazzini è a presenza in linea. Ma vi avete mai dumandatu quale pussede a maiò parte di l'azzioni di Walmart? Andemu in a struttura di pruprietà di stu giant di vendita al dettaglio è mette in luce i principali attori.

Struttura di a pruprietà:

Walmart hè una sucietà cummerciale, chì significa chì a so pruprietà hè divisa trà numerosi azionisti chì detenenu azioni di l'azzioni di a cumpagnia. Sti azzioni sò cumprati è vinduti nantu à e borse, cum'è a Borsa di New York, chì permettenu à l'investituri pussede un pezzu di a cumpagnia.

A famiglia Walton:

A famiglia Walton, cunnisciuta per a so associazione cù Walmart, detiene a più grande participazione in a cumpagnia. Fundatu da Sam Walton, a pruprietà di a famiglia risale à i primi tempi di u principiu di Walmart. Oghje, a famiglia Walton possiede in modu cullettivu circa 50% di l'azzioni pendenti di Walmart. Questu li face l'azionisti di maiuranza, chì esercitanu una influenza significativa nantu à l'operazioni di a cumpagnia è i prucessi di decisione.

Investitori istituzziali:

In più di a famiglia Walton, diversi investitori istituzionali anu ancu participazioni sustanziali in Walmart. Questi includenu fondi mutuali, fondi di pensione è altre imprese d'investimentu. Investitori istituzionali notevoli in Walmart include The Vanguard Group, BlackRock, è State Street Corporation. Queste istituzioni gestiscenu fondi in nome di investitori individuali è ghjucanu un rolu cruciale in a furmazione di u paisaghju di a pruprietà di a cumpagnia.

Comu riggistràrisi:

1. Chì ghjè un azionista ?

Un azionista hè un individuu o entità chì pussede azioni in una cumpagnia. L'azionisti anu un interessu finanziariu in u successu di a cumpagnia è anu u dirittu à una parte di i so prufitti, cunnisciuti cum'è dividendi.

2. Chì ghjè una borsa ?

Una borsa di borsa hè un mercatu induve l'azzioni di cumpagnie cummerciale publicamente sò cumprate è vendute. Fornisce una piattaforma per l'investituri per scambià tituli, assicurendu a liquidità è a scuperta di u prezzu.

3. Cumu l'investitori istituzionali sò diffirenti di l'investituri individuali?

L'investitori istituzionali gestiscenu grandi piscine di soldi in nome di parechji investitori, cum'è fondi di pensione o fondi mutuali. L'investituri individuali, invece, investenu i so soldi direttamente in azioni o altri strumenti finanziarii.

In cunclusioni, a pruprietà maiuranza di Walmart hè tenuta da a famiglia Walton, cù circa 50% di l'azzioni pendenti di a cumpagnia. L'investituri istituziunali ghjucanu ancu un rolu significativu in a struttura di pruprietà di Walmart. Capisce a dinamica di a pruprietà di una cumpagnia cum'è Walmart furnisce insights preziosi nantu à i so prucessi di decisione è i stakeholders chì formanu u so avvene.