Quale hè u 51% di Walmart?

In u mondu di i giganti di vendita, Walmart hè altu cum'è una di e cumpagnie più ricunnisciute è influenti. Cù a so vasta reta di magazzini è una gamma diversa di prudutti, Walmart hè diventatu un nome di famiglia per milioni di cumpratori in u mondu. Ma vi avete mai dumandatu quale hè a participazione di a maghjurità in stu colpu di vendita? Andemu in a struttura di pruprietà di Walmart è scopre quale hè u 51% di a cumpagnia.

Struttura di a pruprietà:

Walmart hè una sucietà cummerciale, chì significa chì a so pruprietà hè divisa trà numerosi azionisti chì detenenu azioni di l'azzioni di a cumpagnia. A ora, nisuna entità o individuu pussede una participazione di cuntrollu di 51% in Walmart. Invece, a pruprietà hè dispersa trà una larga gamma di investitori istituzionali è individuali.

Azionisti principali:

Alcuni di i principali azionisti di Walmart includenu imprese di gestione d'investimentu, fondi di pensione è fondi mutuali. Queste entità gestiscenu l'investimenti di i so clienti è assignanu una parte di i so portafogli à Walmart stock. Mentre chì nisun azionista unicu detene una parte di maiuranza, alcuni di i più grandi azionisti istituzionali include The Vanguard Group, BlackRock è State Street Corporation.

Fate frequenza:

Q: A famiglia Walton pussede una parte significativa di Walmart?

A: Iè, a famiglia Walton, discendenti di u fundatore di Walmart Sam Walton, pussede una parte sustanziale di l'azzioni di a cumpagnia. Tuttavia, a so pruprietà cumminata ùn ghjunghje micca à u 51%.

Q: A struttura di pruprietà di Walmart pò cambià in u futuru?

A: Iè, a struttura di pruprietà di qualsiasi sucietà cummerciale publicamente pò cambià cù u tempu cum'è l'azzioni sò cumprati è venduti in a borsa. Tuttavia, ogni cambiamentu significativu in a pruprietà richiederebbe un numeru sustinibili di azioni per esse acquistate o vendute.

Q: Ùn avè un pruprietariu di maiuranza affetta u prucessu di decisione di Walmart?

A: No, u prucessu di decisione di Walmart hè guvernatu da u so cunsigliu di direttori, chì hè custituitu da individui eletti da l'azionisti. U cunsigliu, inseme cù a squadra di gestione esecutiva, hè rispunsevule per piglià decisioni strategiche per a cumpagnia.

In cunclusioni, Walmart ùn hà micca un unicu pruprietariu chì detene una participazione di cuntrollu di 51%. Invece, a pruprietà hè largamente dispersa trà diversi azionisti istituzionali è individuali. U prucessu di decisione di a cumpagnia ùn hè micca influenzatu da l'absenza di un patronu di maiuranza, postu chì hè guvernatu da u so cunsigliu di amministrazione.