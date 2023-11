Quale hè a surella di u pruprietariu di Walmart?

In u mondu di u retail, Walmart hè un giant, duminendu l'industria cù a so vasta reta di magazzini è a presenza globale. Fundatu da Sam Walton in u 1962, u giant di vendita hè diventatu un nome di famiglia, chì furnisce una larga gamma di prudutti à prezzi accessibili. Ma avete mai dumandatu nantu à a famiglia daretu à questu imperu di vendita? Quale hè a surella di u pruprietariu di Walmart?

A surella di u pruprietariu di Walmart hè Alice Walton. Nata u 7 ottobre di u 1949, Alice hè l'unica figliola di Sam Walton è Helen Walton. Hè u fratellu più chjucu di a famiglia Walton, chì include i so fratelli Rob, Jim è John. Mentre i so fratelli anu ghjucatu un rolu significativu in u sviluppu è l'espansione di Walmart, Alice hà fattu a so propria marca in u mondu di l'arti.

Alice Walton hè una cullezzione d'arte è filantropa. Hà una passione profonda per l'arti è hà utilizatu a so ricchezza per custruisce una cullizzioni impressiunanti annantu à l'anni. In u 2011, hà apertu u Crystal Bridges Museum of American Art in Bentonville, Arkansas. U museu mostra una larga gamma di opere d'arte americane, cumprese pezzi di artisti famosi cum'è Andy Warhol è Norman Rockwell.

Q: Cumu Alice Walton hè stata implicata in l'arti?

A: Alice Walton hà sviluppatu un interessu per l'arte à a ghjovana età. Hà studiatu a storia di l'arte in l'università è hà cullizzioni di opere d'arte per parechji decennii.

Q: Chì ghjè u Crystal Bridges Museum of American Art?

A: U Crystal Bridges Museum of American Art hè un museu fundatu da Alice Walton. Accoglie una cullizzioni di opere d'arte americane è si trova in Bentonville, Arkansas.

Q: Chì ghjè u valore netu di Alice Walton?

A: Da u 2021, u valore netu di Alice Walton hè stimatu à circa $ 70 miliardi, facendu a so una di e donne più ricche di u mondu.

Q: Alice Walton hà qualchì implicazione in Walmart?

A: Mentre Alice Walton hè un membru di a famiglia Walton, ùn hè micca attivamente implicatu in l'operazioni di u ghjornu di Walmart. U so focusu hè principalmente nantu à a so cullezzione d'arte è i sforzi filantropici.

In cunclusioni, Alice Walton, a surella di u pruprietariu di Walmart, hà fattu un nome in u mondu di l'arti. Mentre i so fratelli anu ghjucatu un rolu significativu in u successu di Walmart, Alice hà perseguitu a so passione per l'arti è hà creatu una cullizzioni notevuli. Per mezu di a so filantropia è di u stabilimentu di u Crystal Bridges Museum, hà fattu un impattu durabile in a cumunità artistica.