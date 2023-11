Quale hè u pruprietariu di a figliola di Walmart?

In u mondu di u retail, Walmart hè un nome di famiglia. Cù a so vasta reta di magazzini è una vasta offerta di prudutti, a cumpagnia hè diventata un gigante di vendita globale. Fundatu da Sam Walton in u 1962, Walmart hè stata tramandata da a famiglia, cù a pruprietà avà residendu cù i so discendenti. Una di e figure prominenti in questa linea hè Alice Walton, a figliola di u fundatore di Walmart.

Alice Walton, nata u 7 d'ottobre di u 1949, hè una erede è filantropa americana. Hè l'unica figliola di Sam Walton è Helen Walton. Da u 2021, Alice Walton hè cunsiderata una di e donne più ricche di u mondu, cù un valore netu di più di $ 60 miliardi. A so ricchezza deriva principalmente da a so participazione in Walmart, facendu da ellu unu di i principali azionisti di a cumpagnia.

Comu riggistràrisi:

Q: Cumu Alice Walton hè diventata un pruprietariu di Walmart?

A: Alice Walton hà ereditatu a so participazione in Walmart da u so babbu, Sam Walton, chì hà fundatu a cumpagnia. Cum'è un membru di a famiglia Walton, hà ricevutu una parte di a pruprietà di a famiglia quandu u so babbu hè mortu.

Q: Chì ghjè u rolu di Alice Walton in Walmart?

A: Mentre Alice Walton hè un azionista maiò in Walmart, ùn hà micca un postu esecutivu in a cumpagnia. A so implicazione gira principalmente intornu à a so participazione di pruprietà è l'influenza ch'ella pò avè cum'è un azionista maiò.

Q: Ci sò altri membri di a famiglia Walton chì pussede Walmart?

A: Iè, Alice Walton ùn hè micca l'unicu membru di a famiglia Walton cù a pruprietà in Walmart. I so fratelli, Rob Walton è Jim Walton, anu ancu una participazione significativa in a cumpagnia. A famiglia Walton, in generale, resta una di e famiglie più ricche di u mondu per via di a so pruprietà di Walmart.

Q: Per chì Alice Walton hè cunnisciuta in più di a so pruprietà in Walmart?

A: Alice Walton hè ancu ricunnisciuta per i so sforzi filantropichi. Hà stabilitu u Crystal Bridges Museum of American Art in Bentonville, Arkansas, chì accoglie una vasta cullizzioni di opere d'arte americane. Inoltre, sustene attivamente diverse cause è iniziative di carità.

Cum'è a figliola di u fundatore di Walmart, Alice Walton occupa una pusizione significativa in a struttura di a pruprietà di a cumpagnia. A so ricchezza è a so influenza si stende oltre l'industria di u retail, facendu d'ella una figura prominente in l'affari è in a filantropia.