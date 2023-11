Quale hè u numeru 1: Walmart o Amazon?

In a battaglia per a supremazia di u retail, dui giganti sò emersi cum'è frontrunners: Walmart è Amazon. E duie cumpagnie anu rivoluzionatu a manera di cumprà, ma quale hè veramente u titulu di numeru unu? Andemu in i dettagli è paragunemu sti putenziali di vendita.

walmart Fundatu in u 1962 da Sam Walton, Walmart hè diventatu un nome di famiglia in tutti i Stati Uniti è fora. Cù a so vasta reta di magazzini fisichi, Walmart hè longu cunnisciutu per i so prezzi bassi è una larga gamma di prudutti. Si vanta più di 11,000 27 magazzini in XNUMX paesi, facendu u più grande rivenditore in u mondu.

Amazon: Lanciata in u 1994 da Jeff Bezos, Amazon hà iniziatu cum'è una libreria in linea è dapoi hà evolutu in un giant globale di e-commerce. Cù a so vasta selezzione di prudutti, i prezzi competitivi è l'opzioni di consegna convenienti, Amazon hà trasfurmatu a manera di cumprà a ghjente. S'hè ancu allargatu in diversi altri settori, cumprese l'informatica in nuvola è l'intrattenimentu, facendu una putenza tecnologica diversificata.

Paragunendu i giganti: Mentre chì Walmart è Amazon sò giganti di vendita, anu diversi punti di forza è strategie. I magazzini fisici di Walmart li dannu un vantaghju in quantu à l'accessibilità di i clienti è a dispunibilità immediata di i prudutti. Per d 'altra banda, a piattaforma online di Amazon offre comodità è una selezzione apparentemente infinita di prudutti.

Dominazione di u mercatu: In quantu à i rivenuti, Walmart mantene sempre u primu postu. In u 2020, Walmart hà riportatu entrate di $ 559 miliardi, mentre chì Amazon hà riportatu $ 386 miliardi. In ogni casu, quandu si tratta di capitalizazione di u mercatu, Amazon piglia u capu. Da u 2021, a capitalizazione di u mercatu di Amazon hè più di $ 1.7 trilioni, superendu i $ 409 miliardi di Walmart.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì sò i rivenuti?

A: L'ingressu si riferisce à a quantità tutale di soldi chì una cumpagnia genera da e so attività cummerciale, cum'è a vendita di prudutti o servizii.

Q: Chì ghjè a capitalizazione di u mercatu?

A: A capitalizazione di u mercatu, o capitalizazione di u mercatu, hè u valore tutale di l'azzioni pendenti di una cumpagnia. Hè calculatu multiplicà u prezzu di l'azzioni attuale per u numeru di azioni pendenti.

Q: Pò Walmart cumpete cù Amazon in linea?

A: Walmart hà fattu investimenti significativi in ​​e so capacità di e-commerce per cumpete cù Amazon in linea. Hà allargatu u so mercatu in linea, hà migliuratu u so situ web, è hà migliuratu i so servizii di consegna per attruverà più cumpratori in linea.

In cunclusione, mentri Walmart resta u capu di i rivenuti, a capitalizazione di u mercatu di Amazon è a dominanza in u spaziu di vendita in linea ùn ponu esse ignorati. E duie cumpagnie anu i so punti di forza è strategie unichi, è a battaglia per a supremazia di u retail cuntinueghja à sviluppà.