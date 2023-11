Quale hè più grande: Walmart o Amazon?

In u mondu di u retail, dui giganti sò emersi cum'è attori dominanti: Walmart è Amazon. E duie cumpagnie anu rivoluzionatu a manera di a compra di a ghjente, ma quandu si tratta di determinà quale hè più grande, a risposta ùn hè micca cusì diretta cum'è pare.

Definizione:

- Walmart: Una corporazione multinaziunale americana di vendita al dettaglio chì opera una catena di ipermercati, grandi magazzini di sconti è supermercati.

- Amazon: Una cumpagnia di tecnulugia multinaziunale americana chì si cuncentra in e-commerce, cloud computing, streaming digitale è intelligenza artificiale.

Paragunà i rivenuti:

Quandu si tratta di rivenuti, Walmart hà tradizionalmente tenutu u primu postu. In 2020, Walmart hà riportatu un fatturatu tutale di $ 559 miliardi, facendu a più grande cumpagnia di u mondu per entrate. Per d 'altra banda, Amazon hà riportatu un inguernu tutale di $ 386 miliardi in u stessu annu. Tuttavia, hè impurtante nutà chì i rivenuti di Amazon hè cresciutu à un ritmu assai più veloce di Walmart in l'ultimi anni.

Capitalizazione di u Mercatu:

Mentre chì Walmart pò avè u vantaghju in termini di rivenuti, Amazon u supera in termini di capitalizazione di u mercatu. A capitalizazione di u mercatu hè u valore tutale di l'azzioni pendenti di una cumpagnia. Da u 2021, a capitalizazione di u mercatu di Amazon era di più di $ 1.7 trilioni, facendu una di e cumpagnie più preziose in u mondu. In paragone, a capitalizazione di u mercatu di Walmart era di circa $ 400 miliardi.

Comu riggistràrisi:

Q: Quale cumpagnia hà una presenza fisica più grande?

A: Walmart hà una presenza fisica più grande cù migliaia di magazzini in u globu. Amazon, invece, opera principalmente in linea è hà menu magazzini fisici.

Q: Quale hè una presenza di e-commerce più forte?

A: Amazon hè cunnisciutu per a so forte presenza di e-commerce è domina u spaziu di vendita in linea. Walmart hà investitu assai in e so capacità di e-commerce per cumpete cù Amazon.

Q: Quale cumpagnia hà una basa di clienti più grande?

A: Walmart è Amazon anu una basa di clienti massiva. Walmart attrae una larga gamma di clienti cù i so magazzini fisici, mentre chì a piattaforma in linea di Amazon appellu à un publicu globale.

In cunclusione, a determinazione di quale hè più grande trà Walmart è Amazon dipende da a metrica utilizata. Mentre Walmart guida in termini di rivenuti, Amazon supera in capitalizazione di u mercatu. E duie cumpagnie cuntinueghjanu à innuvà è cumpete ferocemente in l'industria di vendita, furmendu a manera di cumprà in u mondu mudernu.