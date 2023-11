Nove pulitiche in piazza: a Casa Bianca mantene a cullaburazione cù SpaceX di Elon Musk, cundanna i cumenti antisemiti

By

A Casa Bianca hà fattu chjaru chì malgradu a recente spinta di Elon Musk di cumenti antisemiti nantu à e social media, ùn ci hè micca intenzione di alluntanassi da l'usu di a tecnulugia SpaceX o Starlink in u Dipartimentu di Difesa. U portavoce di u Cunsigliu di Sicurezza Naziunale, John Kirby, hà enfatizatu l'impurtanza di l'innuvazione in u settore privatu, affirmannu chì saria stupidu di alluntanassi da questu. In ogni casu, hà ancu cundannatu a retorica di Musk, affirmannu chì u guvernu ùn cunduce micca o d'accordu cù e rimarche antisemite chì hà fattu.

Mentre a Casa Bianca ferma impegnata à utilizà a tecnulugia di Musk, e grande cumpagnie cum'è Apple è Disney anu sospesu a so spesa di publicità nantu à a piattaforma di e social media induve Musk hà espresu i so punti di vista cuntruversi. A reazione contr'à queste rimarche mette in risaltu a necessità crescente di responsabilità è di cumportamentu rispunsevuli da e figure pubbliche.

Q: Chì hè a pusizione di a Casa Bianca nantu à i cumenti antisemiti di Elon Musk ?

A: A Casa Bianca hà cundannatu i cumenti antisemiti di Elon Musk mentre affirmava chì anu da cuntinuà à collaborà cù SpaceX è aduprà a tecnulugia Starlink.

Q: E cumpagnie maiò boicottanu a piattaforma induve Musk hà fattu questi cumenti?

A: Iè, cumpagnie cum'è Apple è Disney anu suspesu a so spesa di publicità nantu à a piattaforma suciale.

Q: U guvernu federale riviserà i so cuntratti cù l'imprese di Musk?

A: U guvernu ùn hà micca previstu di alluntanassi da l'usu di a tecnulugia SpaceX o Starlink, ma ùn cundone micca a retorica antisemita espressa da Elon Musk.