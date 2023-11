Quale hè u più vechju Walmart o Sam's Club?

In u mondu di i giganti di vendita, Walmart è Sam's Club sò diventati nomi di famiglia, chì offre una larga gamma di prudutti à prezzi accessibili. Ma vi avete mai dumandatu quale di questi dui giganti di vendita hè vinutu prima? Andemu in a storia di sti giganti di vendita per sapè.

walmart Fundatu in u 1962 da Sam Walton, Walmart hà iniziatu cum'è una piccula tenda di sconti in Rogers, Arkansas. Cù una visione di furnisce i prudutti assequibili à i clienti, Walmart hà sviluppatu rapidamente e so operazioni in tutti i Stati Uniti. Oghje, hè diventatu u più grande retailer di u mondu, cù millaie di magazzini in u mondu.

Sam's Club: In u 1983, Sam Walton hà decisu di avventura in u mercatu grossista è hà apertu u primu Sam's Club in Midwest City, Oklahoma. Sam's Club hà u scopu di accontu à i picculi imprese è i clienti individuali chì vulianu cumprà in massa. Offre un mudellu basatu in adesione, chì furnisce l'accessu à una larga gamma di prudutti à prezzi grossista.

Allora, quale hè più vechju?

Walmart hè più vechju di Sam's Club. Walmart hè stata fundata in u 1962, mentre u Sam's Club hè statu stabilitu in u 1983, più di duie decennii dopu. Tuttavia, hè impurtante nutà chì Walmart è Sam's Club sò parti di u stessu imperu di vendita, postu chì Sam Walton hà fundatu e duie cumpagnie.

Comu riggistràrisi:

Q: Cosa hè una tenda di sconti?

A: Un magazzinu di scontu hè un stabilimentu di vendita chì offre prudutti à prezzi più bassi cà i magazzini tradiziunali. Queste magazzini spessu si concentranu nantu à furnisce un valore per i soldi offrendu sconti è offerte per attruverà i clienti.

Q: Cosa hè un mercatu grossista?

A: Un mercatu à l'ingrossu hè un locu induve e merchenzie sò vendute in grande quantità à i rivenditori, l'imprese o l'individui chì cumprà in grandezza. I mercati all'ingrossu generalmente offrenu prezzi più bassi per unità cumparatu cù i magazzini di vendita.

Q: Qualchissia pò cumprà à Sam's Club?

A: Mentre u Sam's Club hè principalmente destinatu à e piccule imprese, hè apertu à tutti quelli chì anu un adesione. L'individui ponu cumprà un adesione per accede à a larga gamma di prudutti dispunibili à i prezzi all'ingrossu.

In cunclusioni, Walmart hè u più vechju di i dui giganti di vendita, chì hè statu fundatu in 1962. Sam's Club, invece, hè statu stabilitu in u 1983 cum'è un club grossista catering à l'imprese è l'individui chì vulianu cumprà in massa. Sia Walmart è Sam's Club cuntinueghjanu à prosperà, furnisce à i clienti prudutti à prezzi accessibili è una larga varietà di scelte.