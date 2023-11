A battaglia principia à Finnegan's Farm: i quarti di finale di a famiglia più adatta d'Irlanda

Preparate per una sfida adrenalina cum'è i quarti di finale di a Famiglia più Fitta d'Irlanda iniziu in un locu novu è eccitante - A Farm situata in a pittoresca Boyne Valley di Co Meath. Questa splutazioni di patate di quinta generazione ùn solu furnisce un sfondate unicu per a feroce cumpetizione, ma ancu pruvà a prudenza fisica è mentale di e quattru famiglie rimanenti in lotta per un locu bramatu in a Semi Finale.

Da Tipperary, avemu a famiglia Byrnes, cunnisciuta per e so capacità atletiche impressiunanti in maratona corsa è cuncorsi Ironman. A famiglia Bonnar di Waterford, cù a scunfitta stretta di a stagione passata pisendu in a so mente, hè decisa à dimustrà si è dimustrà u so veru putenziale. Unisci à elli sò a famiglia Peters, ancu di Waterford, ansiosu di ricuperà da a so prestazione deludente in a Stagione 10. È infine, ma micca menu menu, a famiglia Murphy di Carlow, chì ùn lascianu micca petra senza vultà in a so ricerca di vittoria, ancu andendu à a misura di sacrificà i so biscotti amati.

Cù un lanciatore vincitore All-Ireland cum'è parte di a so linea, i Bonnars sò pronti à affruntà ogni sfida frontale è dimustrà e so cumpetenze eccezziunali. Ogni famiglia hè pronta à spinghja i so limiti, dimustrà i so punti di forza individuale in attività chì varieghja da u kayak à u frisbee finale. Questa stagione prumetti di esse piena di eccitazione è adrenalina, postu chì queste famiglie notevuli vanu in testa à capu in sfide fisiche straordinarie.

Sintonizza RTÉ One è RTÉ Player dumenica 26 di nuvembre à 6:30 pm per assistisce à l'azzione straziante è esse parte di u viaghju indimenticabile versu a coronazione di a Famiglia più Fittest d'Irlanda. Ùn mancate micca un mumentu di sta stagione eccitante, induve a determinazione, a passione è l'impegnu invariabile cunvergenu per creà una sperienza indimenticabile sia per i participanti sia per i telespettatori.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Induve si svolge i quarti di finale di a Famiglia più Fitta d'Irlanda?

A: I quarti di finale sò disposti per esse tenuti in The Farm, situatu in Co Meath, Irlanda.

Q: Chì famiglie participanu à i quarti di finale ?

A: E famiglie chì participanu includenu a famiglia Byrnes di Tipperary, a famiglia Bonnar di Waterford, a famiglia Peters di Waterford è a famiglia Murphy di Carlow.

Q: Quandu possu fighjà i quarti di finale di a Famiglia più Fittest d'Irlanda?

A: I quarti di finale seranu trasmessi in RTÉ One è RTÉ Player dumenica 26 nuvembre à 6:30 pm.