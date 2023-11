Quale hè ghjuntu prima Sams o Walmart?

In u mondu di i giganti di vendita, dui nomi spiccanu: Sam's Club è Walmart. E duie cumpagnie sò diventate nomi di famiglia, chì offre una larga gamma di prudutti à prezzi accessibili. Ma quale hè vinutu prima ? Immergemu in a storia di questi giganti di vendita per sapè.

A nascita di Sam's Club

Sam's Club, un club di magazzini di vendita al dettaglio solu di adesione, hè in realtà natu prima di Walmart. Hè stata fundata da Sam Walton in u 1983, cù a prima tenda aperta in Midwest City, Oklahoma. Sam's Club hà u scopu di furnisce à e piccule imprese è individui l'uppurtunità di cumprà prudutti in grandezza à prezzi scontati. U cuncettu hà guadagnatu rapidamente pupularità, è u Club di Sam si sviluppò rapidamente in i Stati Uniti.

L'ascesa di Walmart

Walmart, invece, hè stata fundata da Sam Walton in u 1962. A prima tenda Walmart hà apertu e so porte in Rogers, Arkansas. Inizialmente, Walmart era una tenda di scontu chì offre una larga varietà di prudutti à prezzi bassi. Au fil du temps, Walmart s'est transformé en géant de vente au détail que nous connaissons aujourd'hui, avec des milliers de magasins dans le monde.

A cunnessione trà Sam's Club è Walmart

Mentre u Sam's Club è Walmart sò entità separate, sò tramindui parte di a più grande corporazione Walmart Inc. Sam's Club opera cum'è una sussidiaria di Walmart, chì serve à un segmentu specificu di u mercatu cù u so mudellu di magazzinu basatu in adesione. Questa cunnessione permette à e duie cumpagnie di sfruttà e so risorse è furnisce i clienti cù una gamma diversa di prudutti è servizii.

FAQ

Q: Qualchissia pò cumprà à Sam's Club?

A: No, Sam's Club hè un club solu per i membri. Tuttavia, l'adesione hè aperta sia à l'individui sia à l'imprese.

Q: Sam's Club è Walmart sò a stessa cumpagnia?

A: Mentre sò tramindui parte di Walmart Inc., Sam's Club è Walmart sò entità di vendita separati cù e so operazioni distinte.

Q: Possu aduprà a mo adesione à Walmart à Sam's Club?

A: No, Walmart è Sam's Club anu prugrammi di adesione separati. Un adesione à Walmart ùn dà micca accessu à Sam's Club è viceversa.

In cunclusioni, u Club di Sam hè vinutu prima di Walmart, cù u so stabilimentu in u 1983. Tuttavia, e duie cumpagnie anu crisciutu sottu u paraplu di Walmart Inc., chì offre à i clienti una larga gamma di prudutti è servizii. Sia chì cercate acquisti grossi o essenziali di ogni ghjornu, u Sam's Club è u Walmart sò diventati destinazioni preferite per milioni di cumpratori in u mondu.