Quale hè ghjuntu prima Sams o Costco?

Quale hè stata prima: Sam's o Costco?

In u mondu di shopping grossista, dui giganti sò emersi cum'è capi: Sam's Club è Costco. Questi club di magazzini basati in adesione offrenu una larga gamma di prudutti à prezzi scontati, attraendu milioni di clienti in u mondu. Ma a quistione ardente resta: quale hè stata prima?

A nascita di Sam's Club

Sam's Club, una divisione di Walmart Inc., era u primu à entre in scena. Hè stata fundata da Sam Walton in u 1983, cù u scopu di furnisce i picculi imprese è l'individui l'uppurtunità di cumprà merchenzie in grandezza à prezzi più bassi. Sam's Club hà guadagnatu rapidamente pupularità, è u so mudellu di adesione hè diventatu un pianu per i futuri club di magazzini.

L'ascesa di Costco

Costco, invece, hè statu stabilitu uni pochi anni dopu in u 1983. James Sinegal è Jeffrey Brotman fundanu a cumpagnia cù un cuncettu simili à Sam's Club, cuncintratu nantu à l'offerta di prudutti scontati à i membri. U puntu di vendita unicu di Costco era u so impegnu à furnisce prudutti d'alta qualità è un serviziu eccezziunale di u cliente, chì hà risonatu cù i cunsumatori.

FAQ

Q: Chì ghjè un club di magazzini?

A: Un club di magazzini hè un tipu di magazzini di vendita chì vende prudutti in quantità à prezzi scontati. I clienti devenu esse membri per accede à questi club è prufittà di u risparmiu.

Q: Cumu operanu Sam's Club è Costco?

A: U Sam's Club è Costco operanu nantu à un mudellu basatu di membri. I clienti paganu una tarifa annuale per diventà membri, chì li dà accessu à e magazzini è sconti esclusivi.

Q: Quale hè vinutu prima, Sam's Club o Costco?

A: Sam's Club hè statu stabilitu in u 1983, mentri Costco hè stata fundata in u stessu annu. Tuttavia, u Club di Sam hè statu lanciatu uni pochi di mesi prima, facendu u primu club di magazzinu à entre in u mercatu.

Q: Ci hè una differenza maiò trà Sam's Club è Costco?

A: Mentre chì Sam's Club è Costco offrenu prudutti è servizii simili, ci sò parechje diffarenze. Costco hè cunnisciutu per i so prudutti d'alta qualità è a selezzione unica, mentri Sam's Club si concentra più nantu à furnisce una larga gamma di prudutti à prezzi competitivi.

In cunclusione, Sam's Club hà u titulu di esse u primu club di magazzini à grazia à u paisaghju di vendita. Tuttavia, Sam's Club è Costco sò diventati nomi familiari, offrendu à i cunsumatori l'uppurtunità di risparmià soldi mentre compranu in quantità. Sia chì preferite Sam's Club o Costco, tramindui anu rivoluzionatu a manera di cumprà è cuntinuemu à prosperà in u mercatu cumpetitivu in grossista.