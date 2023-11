Da induve hè u pruprietariu di Walmart?

In u mondu di u retail, Walmart hè un nome di famiglia. Cù a so prisenza massiva è a so portata glubale, hè naturali di dumandassi l'urighjini di stu giant retail è a persona daretu à u so successu. Allora, induve hè u pruprietariu di Walmart?

U pruprietariu di Walmart, attualmente, hè a famiglia Walton. Fundatu da Sam Walton in u 1962, Walmart hè diventatu u più grande retailer in u mondu. Tuttavia, dopu à a morte di Sam Walton in u 1992, a pruprietà di Walmart hè stata trasferita à i so eredi, principalmente i so figlioli è nipoti.

A famiglia Walton vene da i Stati Uniti, facendu americani per naziunalità. In particulare, sò da u statu di Arkansas, chì si trova in a regione miridiunali di u paese. Sam Walton stessu hè natu in Kingfisher, Oklahoma, ma dopu si trasfirìu in Arkansas, induve hà stabilitu a prima tenda Walmart in Rogers.

Q: Quale hè u pruprietariu attuale di Walmart?

A: L'attuale pruprietariu di Walmart hè a famiglia Walton, discendenti di u fundatore di a cumpagnia, Sam Walton.

Q: Da induve hè a famiglia Walton?

A: A famiglia Walton hè di i Stati Uniti, in particulare da u statu di Arkansas.

Q: Cumu a famiglia Walton hà acquistatu a pruprietà di Walmart?

A: Sam Walton, u fundatore di Walmart, hà trasmissu a pruprietà di a cumpagnia à i so eredi, principalmente i so figlioli è i so nipoti, dopu a so morte in u 1992.

Q: A famiglia Walton hè implicata in l'operazioni di u ghjornu di Walmart?

A: Mentre a famiglia Walton hà una pruprietà significativa in Walmart, ùn sò micca direttamente implicati in l'operazioni di u ghjornu di a cumpagnia. Walmart hè gestitu da una squadra di dirigenti è amministratori chì supervisanu e so operazioni.

In cunclusioni, u pruprietariu di Walmart, a famiglia Walton, hè di i Stati Uniti, in particulare da u statu di Arkansas. Mentre ùn sò micca direttamente implicati in l'operazioni di ogni ghjornu di a cumpagnia, a so pruprietà è u legatu cuntinueghjanu à furmà u successu di u giant di vendita.