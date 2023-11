Induve campanu l'eredi di Walmart?

In u regnu di l'individui più ricchi di u mondu, l'eredi di Walmart anu senza dubbitu una pusizione prominente. Cum'è i discendenti di u fundatore di Walmart, Sam Walton, anu ereditatu una vasta fortuna è sò diventati nomi di famiglia in u so dirittu. Ma induve esattamente chjamanu a casa questi eredi miliardarii ?

L'eredi di Walmart, chì comprende a famiglia Walton, sò spargugliati in diversi lochi in i Stati Uniti. A residenza primaria di a famiglia hè in Bentonville, Arkansas, induve si trova a sede di Walmart. Questa piccula cità in u cantonu norduvestu di u statu serve com'è l'epicentre di l'imperu cummerciale di a famiglia. Bentonville hè ancu a casa di u Crystal Bridges Museum of American Art, fundatu da Alice Walton, una di l'eredi di Walmart.

Tuttavia, l'eredi di Walmart ùn sò micca limitati solu à Arkansas. Anu ancu stabilitu residenze in altre parti di u paese. Per esempiu, Alice Walton hà un ranch in Millsap, Texas, mentri u so fratellu, Jim Walton, reside in Bentonville è pussede ancu un ranch in Mineral Wells, Texas. Intantu, Rob Walton, u figliolu maiò di Sam Walton, vive in Paradise Valley, Arizona.

Q: Quale sò l'eredi di Walmart?

A: L'eredi di Walmart sò i discendenti di Sam Walton, u fundatore di Walmart. Includenu Alice Walton, Jim Walton, è Rob Walton, frà altri.

Q: Induve hè a residenza primaria di a famiglia Walmart?

A: A residenza primaria di a famiglia Walmart hè in Bentonville, Arkansas, induve si trova a sede di Walmart.

Q: Induve campanu l'eredi di Walmart?

A: L'eredi di Walmart anu residenze in diversi lochi. Alice Walton hà un ranch in Millsap, Texas, Jim Walton pussede un ranch in Mineral Wells, Texas, è Rob Walton vive in Paradise Valley, Arizona.

Q: Chì ghjè Bentonville cunnisciutu per?

A: Bentonville hè cunnisciutu per esse a sede di Walmart è hè ancu a casa di u Crystal Bridges Museum of American Art, fundatu da Alice Walton.

In cunclusioni, mentri l'eredi di Walmart residenu principalmente in Bentonville, Arkansas, anu ancu case in altre parti di i Stati Uniti. A so ricchezza è a so influenza si estendenu assai oltre a so residenza primaria, postu chì cuntinueghjanu à furmà l'industria di vendita è facenu cuntributi significativi à e cumunità chì chjamanu casa.