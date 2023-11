Induve campanu i pruprietarii di Walmart?

In u regnu di i giganti di vendita, Walmart hè altu cum'è una di e cumpagnie più ricunnisciute è influenti in u mondu. Cù a so vasta reta di magazzini è una gamma diversa di prudutti, Walmart hè diventatu un nome di famiglia per milioni di cumpratori. Ma vi avete mai dumandatu induve si trovanu i pruprietarii di stu imperu di vendita? Andemu in u mondu di i pruprietarii di Walmart è scopre induve chjamanu casa.

A famiglia Walton, discendenti di u fundatore di Walmart Sam Walton, sò i pruprietarii principali di a cumpagnia. Da u 2021, a famiglia pussede in modu cullettivu circa 50% di l'azzioni di Walmart, facendu una di e famiglie più ricche di u mondu. Mentre i membri di a famiglia sò spargugliati in diverse locu, a maiuranza di elli residenu in i Stati Uniti.

Induve campanu i membri di a famiglia Walton?

A famiglia Walton hà una forte presenza in u statu di l'Arkansas, induve si trova a sede di Walmart. Bentonville, una piccula cità in u nord-ovest di l'Arkansas, hè a casa di u Walmart Home Office è serve cum'è u centru cintrali per l'operazioni di a cumpagnia. Parechji di i membri di a famiglia Walton anu sceltu di residenza in questa zona, mantenendu ligami stretti cù e radiche di a cumpagnia.

In più di l'Arkansas, certi membri di a famiglia Walton anu sceltu di campà in altre parti di i Stati Uniti. Per esempiu, Alice Walton, a figliola di u fundatore di Walmart, reside in Texas è hè cunnisciuta per a so vasta cullizzioni d'arte presentata à u Crystal Bridges Museum of American Art in Bentonville.

Chì ghjè u valore netu di a famiglia Walton?

Da u 2021, u valore netu di a famiglia Walton hè stimatu à circa $ 250 miliardi, secondu Forbes. Questa ricchezza stupente hè principalmente derivata da a so participazione in Walmart. A fortuna di a famiglia li hà permessu di campà una vita di lussu è influenza, cù diversi sforzi filantropichi è investimenti in diverse industrii.

In cunclusioni, mentri i membri di a famiglia Walton sò spargugliati in diversi lochi, i so ligami cù Walmart è e so origini in Arkansas fermanu forti. Bentonville serve cum'è un puntu focu per a famiglia, cù assai di elli residenti in a zona. Cum'è i pruprietarii di Walmart, a so influenza si estende assai oltre e so case, furmendu u paisaghju di vendita à una scala globale.

Definizione:

- Giganti di vendita: Grandi cumpagnie chì dominanu l'industria di vendita.

- Walmart: Una corporazione multinaziunale di vendita al dettaglio chì opera una catena di ipermercati, grandi magazzini di sconti è supermercati.

- Discendenti: E persone chì sò direttamente ligati à un antenatu particulari.

- Sforzi filantropici: Attività o prughjetti intrapresi per prumove u benessere di l'altri, tipicamente per mezu di donazioni o azioni di carità.