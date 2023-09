A Storia Untold di e Prime Donne Astronaute d'America: Rumpendu Barriere è Aghjunghje Nove Alte

In "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts", Loren Grush esplora u viaghju di sei donne straordinarie chì anu sfrattutu u tettu di vetru in u mondu dominatu da l'omi di l'esplorazione spaziale. Grush sfida a narrativa prevalente di a dominanza masculina bianca in a corsa spaziale è mette in risaltu i cuntributi significativi di queste donne, chì eranu parte di a prima classa di a NASA per include femine.

Grush si concentra nantu à a vita di Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon è Shannon Lucid. Queste donne si sò unite à u corpu di l'astronauti di a NASA in u 1978 è anu decisu di ghjunghje à l'altitudine chì li era stata pruibita.

"I Sei" furnisce un sguardu di e so motivazioni è esitazioni, offre una visione di i mumenti quandu ogni donna hà capitu ch'ella puderia dumandà à diventà astronauta. Grush descrive u so prucessu di selezzione cum'è un passu significativu versu a diversità, ancu s'è a classa era sempre composta principalmente di l'omi bianchi.

U libru affronta ancu e sfide chì queste donne anu affruntatu, cumpresa l'attenzione di i media sessisti, a speculazione sciovinista nantu à u romanzu è u sessu in u spaziu, è a lotta per equilibrà a vita persunale è prufessiunale. Grush dà esempi di a so resistenza è determinazione in fronte à l'adversità, cum'è a battaglia di Ride per prutege a so privacy è a so salute mentale in mezzo à u scrutiniu di i media.

"I Sei" mette in risaltu ancu i roli cruciali ghjucati da i campioni per a diversità in l'internu è fora di a NASA. Ruth Bates Harris, un impiegatu di a NASA, hà criticatu audaci l'agenzia per a so mancanza di diversità. U Mercury 13, un gruppu di donne chì anu sottumessu rigurosu teste à l'iniziu di l'anni 1960 per dimustrà ch'elli eranu capaci di esse astronauti, ricevenu ancu ricunniscenza.

Grush incorpora l'esperienze di ogni ghjornu di l'astronauti, revelendu l'aspetti sorprendentemente mundani di u so travagliu. Pruvavanu i vestiti spaziali, maneuvered armi robotiche, è anu navigatu a cumplessità di travaglià cù i culleghi maschili chì mostravanu calendari pinup nantu à e porte di l'uffiziu.

Mentre u libru ùn hè micca privo di periculu è tragedia, Grush enfatiza u curagiu è a perseveranza chì trascendenu u sessu è a razza. U disastru di u Challenger serve cum'è un ricordu di sobri di i risichi inherenti à l'esplorazione spaziale, è u sacrificiu ultimu fattu da Resnik.

Cù una ricerca meticulosa è una narrazione captivante, "The Six" allarga a nostra cunniscenza di a razza spaziale è sfida e nozioni tradiziunali di quale pò appartene à "tutta a famiglia di l'umanità".

Fonte: U New York Times