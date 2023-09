Valve riceve a certificazione radio per u novu prughjettu di hardware in Corea di u Sud

Valve, a cumpagnia di ghjocu cunnisciuta per i so prughjetti di hardware cum'è Valve Index è Steam Deck, hà ricevutu recentemente certificazione radio in Corea di u Sud per un novu dispositivu hardware. I dettagli nantu à u dispusitivu sò scarsi, cù l'unica infurmazione dispunibile chì hè un "dispositivu wireless di bassa putenza specificu" chì opera in a banda di frequenza 5Ghz cù capacità LAN wireless. U dispusitivu hè chjamatu "1030", in seguitu à a cunvenzione di nomi di i prudutti Valve precedenti cum'è u Valve Index (nome di mudellu 1007) è Steam Deck (nome di mudellu 1010).

Mentre l'infurmazioni limitate lascianu spaziu per a speculazione, hè improbabile chì stu novu dispositivu hè una versione aghjurnata di u Steam Deck, postu chì hè troppu prestu per un aghjurnamentu di u produttu. A maiò parte di l'esperti crede chì Valve puderia esse avventuratu in u spaziu di a realtà virtuale cù un altru auricular VR. Ci sò stati segni chì indicanu una calata di e vendite di Valve Index, accumpagnata da recenti assunzioni per e squadre di hardware in Valve, chì suggerisce chì un novu casco VR pò esse in opera.

Ancu se a certificazione implica chì Valve pò esse vicinu à u lanciu di stu novu dispositivu, hè impurtante nutà chì Valve hà una storia di prughjetti di scaffali. In ogni casu, datu u successu precedente di e so imprese hardware, hè prubabile chì stu novu dispositivu vede a luce di u ghjornu.

A ora, nisuna infurmazione ufficiale hè stata liberata da Valve in quantu à stu novu dispositivu. Tuttavia, cù l'intervalli relativamente brevi trà a certificazione è u lanciu per i prughjetti di hardware di Valve precedenti, pudemu aspittà alcune nutizie in un futuru vicinu.

Fonti:

-