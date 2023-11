Cume si chjamava Costco inizialmente?

In u mondu di i giganti di vendita, Costco hà senza dubbitu fattu un nome per ellu stessu. Cunnisciuta per i so magazzini in stile magazzinu è l'opzioni di compra in grandezza, a cumpagnia hè diventata una destinazione per milioni di cumpratori in u globu. Ma avete mai dumandatu ciò chì Costco era chjamatu inizialmente? Facemu un viaghju in a strada di a memoria è scopre l'urighjini di sta putenza di vendita.

Torna in u 1976, assai prima ch'ella diventò u Costco chì sapemu oghje, a cumpagnia era in realtà chjamata Price Club. Hè stata fundata da Sol Price, un pioniere di u retail chì hà u scopu di furnisce i clienti prudutti di qualità à prezzi scontati. Price Club hà operatu cum'è un club di magazzini solu di adesione, rispunsevuli principalmente di picculi imprese è individui chì cercanu di risparmià soldi per cumprà in massa.

Price Club hà guadagnatu rapidamente pupularità, è à l'iniziu di l'anni 1980, s'hè allargatu à parechje locu in i Stati Uniti. Tuttavia, ùn hè micca finu à u 1983 chì a cumpagnia hà subitu una trasfurmazioni significativa. Ddu annu, Jim Sinegal è Jeff Brotman fundanu una nova catena di vendita chjamata Costco Wholesale Corporation. U nome "Costco" hè stata derivata da e parolle "Cost" è "Company", chì riflettenu l'impegnu di a cumpagnia di offre prezzi accessibili à i so membri.

A fusione trà Price Club è Costco hè stata fatta in u 1993, risultatu in a furmazione di u Costco chì sapemu oghje. A cumpagnia di novu furmata hà aduttatu u nome Costco, è a marca Price Club svanisce gradualmente. Da tandu, Costco hà cuntinuatu à cresce è espansione a so portata, diventendu una di e più grandi catene di vendita in u mondu.

Comu riggistràrisi:

Q: Perchè u Price Club hà cambiatu u so nome in Costco?

A: U cambiamentu di nome hè accadutu quandu u Price Club fusionò cù Costco in 1993. A decisione hè stata presa per cunsulidà e duie marche sottu un nome è simplificà l'operazioni.

Q: Chì ghjè u cuncettu daretu à Costco?

A: Costco opera cum'è un club di magazzini solu di adesione, chì offre una larga gamma di prudutti à prezzi scontati. A cumpagnia si cuncentra nantu à a vendita di articuli in massa per furnisce i clienti cun risparmiu significativu.

Q: Quantu locu Costco ci sò?

A: Da u 2021, Costco opera più di 800 magazzini in u mondu sanu, cù a maiuranza situata in i Stati Uniti.

Q: Qualchissia pò cumprà in Costco?

A: Mentre Costco hè principarmenti un retailer basatu in adesione, offre alcuni servizii à i non-membri, cum'è a farmacia è i servizii ottici. Tuttavia, per accede à a gamma completa di prudutti è benefici, hè necessariu un adesione.

In cunclusioni, Costco era urigginariamente chjamatu Price Club prima di passà un cambiamentu di nome in u 1993. L'impegnu di a cumpagnia di furnisce i prudutti di qualità à prezzi accessibili hè stata un principiu core in tutta a so storia. Oghje, Costco cuntinueghja à prosperà cum'è un amata giant di vendita, offre à i so membri l'accessu à una larga varietà di prudutti è risparmii sustanziali.