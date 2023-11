Chì vaccina si ferma in l'anni 70 ?

In l'anni 1970, una vaccina rivoluzionaria cunnisciuta cum'è a vacuna di a variola hà ghjucatu un rolu pivotale in l'eradicazione di una di e malatie più mortali in a storia umana. A variola, causata da u virus variola, avia afflittu l'umanità durante seculi, causando malatie generalizate, sfigurazione è morte. In ogni casu, grazia à l'infaticabili sforzi di i scientisti è i prufessiunali di a salute, a variola hè stata ufficialmente dichjarata eradicata in 1980 da l'Organizazione Mondiale di a Salute (OMS). Andemu in i dettagli di sta vaccina rimarchevule è u so impattu.

A vaccina di a variola, cunnisciuta ancu com'è vaccinia, hè stata sviluppata à a fini di u XVIII seculu da Edward Jenner, un mèdic inglese. A vacuna utilizeghja un virus cunnessu chjamatu vaccinia, chì furnisce l'immunità contr'à a variola. Intruducendu una forma debilitata di u virus vaccinia in u corpu, u sistema immune a ricunnosce è a distrughje, mentre chì sviluppa ancu una difesa contru u virus variola.

U successu di a vacuna era evidenti in l'anni 1970 quandu l'OMS hà lanciatu una campagna di eradicazione mundiale di a variola intensificata. I sforzi di vaccinazione di massa sò stati realizati in i paesi induve a variola era sempre prevalente, purtendu à una diminuzione significativa di i casi. L'ultimu casu naturali cunnisciutu di variola hè accadutu in Somalia in u 1977, è senza novi casi signalati dopu, a malatia hè stata dichjarata eradicata solu trè anni dopu.

Q: A vacuna di a variola hè sempre usata oghje ?

A: Dopu à l'eradicazione di a variola, a vaccinazione di rutina contra a malatia hè stata interrotta in u mondu sanu. Tuttavia, piccule quantità di virus sò sempre almacenate in laboratori per scopi di ricerca è cum'è una misura di precauzione.

Q: Ci hè qualchì effetti secundari di a vacuna di a variola?

A: Cum'è ogni vaccina, a vacuna di a variola pò avè effetti secundari. E reazzioni cumuni includenu dolore à u situ di iniezione, febbre è dolore di u corpu. In casi rari, si ponu accade cumplicazioni più gravi, cum'è reazzioni allergii o infizzioni severi.

Q: Perchè a variola hè stata scelta per l'eradicazione?

A: A variola hè stata scelta per l'eradicazione per via di parechji fatturi, cumprese a dispunibilità di una vacuna efficace, l'absenza di reservoir d'animali, è i sintomi visibili di a malatia, chì facianu più faciule per identificà è cuntene i focu.

A vacuna di a variola hè un tistimunianza di u putere di a vaccinazione in a lotta di e malatie mortali. U so successu in l'eradicazione di a variola serve com'è un ricordu di l'impurtanza di i sforzi di vaccinazione cuntinui in a prevenzione di u resurgimentu di altre malatie infizziose. Mentre a variola pò esse una malatia di u passatu, e lezioni amparate da a so eradicazione cuntinueghjanu à furmà strategie di salute publica in u mondu.