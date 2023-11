Chì ceppi di gripe sò in a vacuna 2023?

À l'avvicinamentu di a stagione di a gripe, assai persone si dumandanu quali ceppi di influenza seranu cuparti da a vacuna di a gripe 2023. U virus di a gripe hè notu per a so capacità di mutà è cambià, facendu necessariu per i scientifichi di aghjurnà a vacuna ogni annu per assicurà a so efficacità. Questu articulu hà da scopu di furnisce l'ultime informazioni nantu à e ceppi inclusi in a vacuna di a gripe 2023.

Cos'è un ceppo di influenza?

Una cepa di gripe si riferisce à un subtipu specificu o variante di u virus di l'influenza. Ci hè quattru tippi principali di virus di a gripe: A, B, C è D. I virus di l'influenza A è B sò i più cumuni è sò rispunsevuli di i focu di a gripe staghjunali in l'omu.

Cumu sò i ceppi selezziunati per a vacuna?

Ogni annu, i sperti di l'Organizazione Mondiale di a Salute (OMS) è altre agenzie di salute monitoranu da vicinu a diffusione glubale di i virus di a gripe. Raccoglienu dati nantu à e ceppi più prevalenti è facenu predizioni nantu à quali sò probabili di circulà durante a prossima stagione di gripe. Basatu annantu à questa informazione, ricumandenu i ceppi per esse inclusi in a vacuna annuale di gripe.

Chì ceppi sò in a vacuna di l'influenza 2023?

I ceppi specifichi inclusi in a vacuna di a gripe 2023 pò varià secondu a regione è u fabricatore. Tuttavia, l'OMS hà cunsigliatu chì a vacuna 2023 duverebbe cuntene e seguenti ceppi:

1. Ceppa di Influenza A (H1N1): Questa ceppa hè comunmente cunnisciuta cum'è a "gripe suina" è hè in circulazione da a pandemia di u 2009. Cuntinueghja à esse una causa significativa di a gripe staghjunali.

2. Ceppa di Influenza A (H3N2): Questa ceppa hè stata una causa dominante di epidemie di gripe in l'ultimi anni è hè assuciata cù malatie più severi, in particulare trà l'adulti anziani.

3. Influenza B (Lineage Victoria): Questa razza appartene à a linea B / Victoria è hè stata circulante in u mondu. Hè rispunsevuli di una proporzione significativa di casi di gripe, particularmente in i zitelli.

4. Influenza B (linea Yamagata): Questa razza appartene à a linea B / Yamagata è hè stata ancu circulante assai. Hè una altra causa di a gripe staghjunale, chì afecta principalmente i zitelli più vechji è i ghjovani adulti.

Hè impurtante di nutà chì i ceppi inclusi in a vacuna pò varià secondu a formulazione utilizata da diversi fabricatori. Dunque, hè sempre cunsigliatu di cunsultà cù i prufessiunali di a salute o riferite à e linee ufficiali per l'infurmazione più precisa è aghjurnata.

In cunclusioni, u vaccinu di l'influenza 2023 hè previstu per copre i ceppi prevalenti di l'influenza A (H1N1 è H3N2) è l'influenza B (linea Victoria è Yamagata). A vaccinazione contr'à queste ceppi pò riduce significativamente u risicu di cumplicazioni ligati à a gripe è prutegge l'individui è e cumunità da a gripe staghjunale. Ricurdatevi di cunsultà cù i prufessiunali di a salute per cunsiglii persunalizati è stà infurmatu nantu à l'ultime cunsiglii di vaccinazione grippale.