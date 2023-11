By

Chì percentuale di e persone ùn anu micca avutu COVID?

Siccomu a pandemia di COVID-19 cuntinueghja à impactà e cumunità in u mondu sanu, una quistione chì spessu sorge hè: chì percentuale di e persone ùn sò micca stati infettati da u virus? Mentre hè difficiule di determinà una figura esatta, diversi studii è sondaggi furniscenu alcune insights in a proporzione di a pupulazione chì resta micca toccu da u virus.

Sicondu l'Organizazione Mondiale di a Salute (OMS), da uttrovi 2021, hè stimatu chì circa 15% di a pupulazione glubale hè stata infettata da COVID-19. Questu significa chì circa 85% di e persone ùn anu micca cuntrattu u virus. Tuttavia, hè impurtante nutà chì queste cifre ponu varià significativamente trà i paesi è e regioni per via di variazioni in a capacità di teste, i sistemi di rapportu è e misure di cuntinimentu.

Q: Cumu hè calculatu u percentuale di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19?

A: U percentualità di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19 hè calculatu sottraendu u percentualità di casi cunfirmati da u 100%. Per esempiu, se u 15% di a pupulazione hà pruvatu pusitivu per u virus, allora 100% - 15% = 85% di e persone ùn anu micca avutu COVID-19.

Q: Perchè hè difficiule di determinà u percentualità esatta di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19?

A: Determinà u percentualità esatta di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19 hè sfida per parechji fatturi. Queste includenu variazioni in a capacità di teste è strategie in diverse regioni, sottoreportazione di casi, infezioni asintomatici chì ùn sò micca rilevate, è a natura dinamica di a pandemia.

Q: U percentuale di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19 significa chì sò immune?

A: No, u percentuale di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19 ùn significa micca necessariamente chì sò immune à u virus. Simplemente indica chì ùn sò micca stati infettati finu à u puntu di misurazione. L'immunità pò esse acquistata per via di a vaccinazione o infezzione previa, ma a durata è u livellu di prutezzione varienu trà l'individui.

Q: A percentuale di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19 cambierà cù u tempu?

A: Iè, u percentualità di e persone chì ùn anu micca avutu COVID-19 cambierà cù u tempu postu chì u virus cuntinueghja à sparghje è affettà e diverse pupulazioni. Fattori cum'è e campagne di vaccinazione, l'emergenza di novi varianti è e misure di salute publica ponu influenzà a proporzione di persone chì restanu micca infettate.

In cunclusione, mentre hè difficiule di determinà una figura esatta, hè stimatu chì circa 85% di a pupulazione glubale ùn hè micca stata infettata da COVID-19. Tuttavia, hè cruciale di cuntinuà à seguità e linee di salute publica, cum'è a vaccinazione, a maschere è a distanza sociale, per prutegge noi è l'altri da u virus.