Chì ghjè a regula di 10 piedi di Walmart?

Walmart, a corporazione multinaziunale di vendita al dettaglio, hè cunnisciuta per u so impegnu à furnisce un serviziu eccellente à i clienti. Unu di i principii chjave chì l'impiegati di Walmart sò furmatu per seguità hè a "regola di 10 piedi". Questa regula incuraghje l'impiegati à ricunnosce è assiste i clienti chì venenu à 10 piedi da elli. Ma chì esattamente implica sta regula, è perchè hè cusì impurtante per Walmart?

A regula di 10 piedi hè un cuncettu simplice chì esige l'impiegati di Walmart per fà u cuntattu visuale, salutà è offre assistenza à qualsiasi cliente chì vene à 10 piedi da elli. Sta regula s'applica à tutti l'impiegati, indipendentemente da a so pusizione in l'impresa. Ch'ella sia un cassiere, un stocker, o un manager, vi aspettate di impegnà cù i clienti è di furnisce una sperienza di shopping positiva.

Implementendu a regula di 10 piedi, Walmart hà u scopu di creà un ambiente accogliente è utile per i so clienti. Assicura chì i clienti si sentenu valutati è attenti, chì ponu impactà significativamente a so satisfaczione generale cù a tenda. Questa regula aiuta ancu Walmart à diferenze da i so cuncurrenti enfatizendu l'impurtanza di u serviziu di u cliente persunalizatu.

Q: Cumu a regula di 10 piedi beneficia à i clienti?

A: A regula di 10 piedi assicura chì i clienti ricevenu l'attenzione è l'assistenza immediata da l'impiegati di Walmart, rinfurzendu a so sperienza di shopping è facendu chì si sentenu apprezzati.

Q: Hè a regula di 10 piedi obligatoria per tutti l'impiegati di Walmart?

A: Iè, a regula di 10 piedi hè una parte fundamentale di a furmazione di serviziu di u cliente di Walmart, è tutti l'impiegati sò previsti di seguità.

Q: A regula di 10 piedi si applica à a compra in linea?

A: A regula di 10 piedi si focalizeghja principalmente in l'interazzione in a tenda. Tuttavia, Walmart enfatiza ancu furnisce un eccellente serviziu di u cliente in a so sperienza di compra in linea.

Q: Cumu Walmart furmà i so impiegati nantu à a regula di 10 piedi?

A: Walmart incorpora a regula di 10 piedi in i so prugrammi di furmazione di l'impiegati, chì includenu scenarii di ghjocu di rolu è workshop di serviziu di u cliente.

In cunclusione, a regula di 10 piedi di Walmart hè un principiu di serviziu di u cliente chì impone à l'impiegati di ricunnosce è assiste i clienti chì venenu à 10 piedi di elli. Implementendu sta regula, Walmart hà u scopu di creà una sperienza di compra positiva è persunalizata per i so clienti. Cù u so impegnu à u serviziu di u cliente eccezziunale, Walmart cuntinueghja a priorità a satisfaczione di i so cumpratori.