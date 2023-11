Chì ghjè u prufilu di a cumpagnia Walmart?

Walmart, u più grande rivenditore di u mondu, hè una corporazione multinaziunale americana chì opera una catena di ipermercati, grandi magazzini di sconto è supermercati. Fundatu in u 1962 da Sam Walton, Walmart hè cresciutu per diventà una putenza globale cù una presenza in 27 paesi è più di 11,000 magazzini in u mondu. Cù a so sede in Bentonville, Arkansas, Walmart impiega più di 2.3 milioni di associati in u mondu, facendu unu di i più grandi patroni privati ​​in u mondu.

Panoramica aziendale:

Walmart opera sottu diversi banners, cumpresi Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, è Sam's Club. A cumpagnia offre una larga gamma di prudutti, cumprese l'alimentarii, l'abbigliamento, l'elettronica, i beni di casa, è più. Hè ancu furnisce servizii cum'è farmacia, servizii finanziarii è divertimentu digitale attraversu a so piattaforma in linea.

I valori di l'impresa:

A missione di Walmart hè di salvà a ghjente per pudè vive megliu. A cumpagnia hè impegnata à furnisce i clienti cù prezzi bassi, offre una larga selezzione di prudutti, è assicurendu una sperienza di shopping còmuda. Walmart si focalizeghja ancu in a sustenibilità, u scopu di ottene cero rifiuti, opera cù energia 100% rinnuvevule, è vende prudutti chì sustenenu e persone è l'ambiente.

1. Quantu magazzini Walmart ci sò ?

Walmart opera più di 11,000 magazzini in u mondu, cumprese i so diversi banners cum'è Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market è Sam's Club.

2. Quantu impiegati hà Walmart ?

Walmart impiega più di 2.3 milioni di associati in u mondu, facendu unu di i più grandi patroni privati ​​in u mondu.

3. Induve hè a sede di Walmart?

A sede di Walmart hè situata in Bentonville, Arkansas, Stati Uniti.

4. Chì prudutti offre Walmart ?

Walmart offre una larga gamma di prudutti, cumprese l'alimentarii, l'abbigliamento, l'elettronica, i beni di casa, è più. Hè ancu furnisce diversi servizii cum'è farmacia, servizii finanziarii è divertimentu digitale.

In cunclusioni, Walmart hè un giant di vendita globale cù una vasta presenza è una gamma diversa di prudutti è servizii. Cù u so impegnu à i prezzi bassi, a cunvenzione è a sustenibilità, Walmart cuntinueghja à esse un capu in l'industria di vendita.