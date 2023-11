Cosa hè più grande chè Walmart?

In u mondu di u retail, pochi nomi portanu u pesu di Walmart. Cù i so magazzini sprawling, una larga gamma di prudutti è a presenza globale, u giant di vendita hè diventatu sinonimu di dimensione è scala. Tuttavia, ci sò uni pochi di entità chì ponu pretendenu esse ancu più grande di Walmart in certi aspetti. Esploremu alcune di queste entità più grande di a vita è cumu si paragunanu à u behemoth di vendita.

Amazon: U giant di e-commerce

Quandu si tratta di vendita in linea, Amazon regna supremu. Fundatu da Jeff Bezos in u 1994, Amazon hè cresciutu in modu esponenziale per diventà u più grande mercatu online di u mondu. Cù una vasta selezzione di prudutti, opzioni di consegna rapida è una gamma di servizii sempre in espansione, Amazon hà rivoluzionatu a manera di cumprà a ghjente. A so capitalizazione di u mercatu, chì misura u valore tutale di l'azzioni pendenti di una cumpagnia, spessu supera quella di Walmart, facendu u più grande retailer in u mondu per questa metrica.

Alibaba: A putenza cinese di e-Commerce

Mentre Amazon domina u spaziu di vendita online in u mondu, Alibaba tene una pusizioni simili in Cina. Fundatu da Jack Ma in u 1999, Alibaba hè diventatu un cunglomeratu di piattaforme di e-commerce, servizii di cloud computing è sistemi di pagamentu digitale. Cù i so mercati cum'è Taobao è Tmall, Alibaba hè diventata a piattaforma per milioni di cunsumatori cinesi. In quantu à u voluminu grossu di merchandise annuale (GMV), chì misura u valore tutale di e merchenzie vendute nantu à una piattaforma, Alibaba supera sempre Walmart.

Q: Chì ghjè a capitalizazione di u mercatu?

A: A capitalizazione di u mercatu, spessu chjamata capitalizazione di u mercatu, hè u valore tutale di l'azzioni pendenti di una cumpagnia. Hè calculatu multiplicendu u prezzu di l'azzioni attuale per u numeru tutale di azioni pendenti. A capitalizazione di u mercatu hè usata per determinà a dimensione è u valore di una cumpagnia.

Q: Chì ghjè u voluminu grossu di merchandise (GMV)?

A: U voluminu grossu di merchenzie hè una metrica utilizata in e-commerce per misurà u valore tutale di e merchenzie vendute nantu à una piattaforma in un periodu di tempu specificu. Include u valore di tutti i prudutti vinduti, indipendentemente da chì a piattaforma stessu piglia a pruprietà di i beni o agisce cum'è facilitatore trà cumpratori è venditori.

In cunclusioni, mentri Walmart resta un giant di vendita, ci sò entità chì u superanu in certi aspetti. Amazon domina u spaziu di vendita online in u mondu, mentre chì Alibaba tene una pusizioni simili in Cina. Queste cumpagnie anu sfruttatu a tecnulugia è l'innuvazione per ghjunghje à livelli di successu senza precedente, chì mostranu a natura in continua evoluzione di l'industria di u retail.