Chì succede s'ellu ùn avete micca a vostra seconda sparata in u tempu?

L'herpes zoster, ancu cunnisciutu com'è herpes zoster, hè una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella. Affetta principalmente l'adulti anziani è l'individui cù u sistema immune debilitatu. Per prevene l'herpes zoster, hè stata sviluppata una vacuna chjamata Shingrix, chì richiede duie dosi da esse amministrate à pochi mesi di distanza. Ma chì succede s'ellu ùn avete micca a vostra seconda spada sparata in tempu?

Perchè hè impurtante a seconda sparata?

A seconda dosa di a vacuna di u zoster hè cruciale per ottene una prutezzione ottima contr'à u virus. Mentre chì a prima dosa aiuta à rinfurzà u sistema immune, a seconda dosa agisce cum'è un rinfurzà, rinfurzendu è allargendu a risposta immune di u corpu. Senza u sicondu colpu, u livellu di prutezzione pò esse micca cusì altu, lascendu più vulnerabile à sviluppà shingles.

Chì sò i risichi di ùn avè micca a seconda sparata in u tempu?

Se ritardate o mancate a seconda volta di shingles, pudete esse in un risicu aumentatu di sviluppà shingles. L'efficacità di a vacuna hè significativamente ridutta senza a seconda dosa, lascendu più suscettibile à u virus. Inoltre, ancu s'è avete ricevutu a prima dosa, a vostra risposta immune pò esse micca abbastanza forte per impedisce a reattivazione di u virus varicella-zoster.

Puderete ancu ottene a seconda sparata di shingles se mancate u tempu cunsigliatu?

Iè, pudete ancu riceve a seconda volta di shingles ancu s'ellu ùn manca u tempu cunsigliatu. Hè generalmente cunsigliatu per piglià a seconda dosa u più prestu pussibule dopu à l'intervallu cunsigliatu, chì hè di dui à sei mesi dopu a prima dosa. In ogni casu, s'ellu ùn manca stu intervallu di tempu, duvete cunsultà cù u vostru duttore per stabilisce u megliu cursu di azzione.

cunchiusioni

Ottene e duie dosi di a vacuna di u zoster hè essenziale per maximizà a prutezzione contru u virus. Mentre chì a prima dosa furnisce un certu livellu di immunità, a seconda dosa agisce cum'è un booster per rinfurzà è allargà a risposta immune. Se mancate u tempu cunsigliatu per a seconda volta, hè impurtante di cunsultà cù u vostru duttore per assicurà chì riceve a prutezzione necessaria contr'à shingles. Ùn ritardate, priurità a vostra salute è fate a vostra seconda shingles sparata in tempu.

