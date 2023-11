Cume si chjamava Lowes?

In una revelazione sorprendente, hè ghjuntu à a luce chì u pupulare venditore di migliurà di casa, Lowes, ùn era micca sempre cunnisciutu da u so nome attuale. Parechji clienti ùn anu micca cunnisciutu l'identità precedente di a cumpagnia, chì aghjunghje una strata intrigante à a so storia. Allora, cumu si chjamava Lowes? Andemu in u passatu è scopre a risposta.

Prima di diventà Lowes, a cumpagnia era cunnisciuta cum'è Lowe's North Wilkesboro Hardware. Tuttu cuminciò in u 1921 quandu Lucius Smith Lowe hà apertu una piccula ferreteria in North Wilkesboro, North Carolina. A tenda hà guadagnatu rapidamente una reputazione per u so serviziu eccezziunale di u cliente è i prudutti di qualità, purtendu à a so espansione in i paesi vicini.

Cum'è l'affari cresce, hà subitu una seria di trasfurmazioni. In u 1952, a cumpagnia hà cambiatu u so nome à Lowe's Building Supply per riflette u so focus in furnisce materiali di custruzzione. Tuttavia, ùn hè micca finu à u 1984 chì u nome hè statu ufficialmente scurciatu à Lowes, abbandunendu l'apostrofu è aduttendu una marca più muderna.

Q: Perchè Lowes hà cambiatu u so nome?

A: A decisione di cambià u nome da Lowe's Building Supply à Lowes era parte di un sforzu di rebranding per mudernizà l'imaghjini di a cumpagnia è rende più attrattiva à una basa di clienti più larga.

Q: Chì hè u significatu di l'apostrofu in u nome precedente?

A: L'apostrofu in Lowe's rapprisentava a forma pussiva, chì indica chì a tenda appartene à a famiglia Lowe. In ogni casu, in u prucessu di rebranding, l'apostrofu hè statu eliminatu per creà un logu più simplice è simplificatu.

Q: Ci sò altri cambiamenti notevuli in a storia di Lowes?

A: Iè, in più di u cambiamentu di nome, Lowes hà subitu diverse espansioni è acquisti annantu à l'anni. Hè diventatu unu di i più grandi venditori di migliuramentu di casa in i Stati Uniti, cù magazzini in tuttu u paese è una forte presenza in linea.

In cunclusione, Lowes, u famosu rivenditore di migliuramentu di a casa, era prima cunnisciutu cum'è Lowe's North Wilkesboro Hardware è più tardi cum'è Lowe's Building Supply. A decisione di a cumpagnia di cambià u so nome à Lowes in u 1984 hà marcatu un passu impurtante in a so storia. Cume Lowes cuntinueghja à prosperà è serve i clienti, i so nomi precedenti restanu un testimoniu di i so umili iniziu è di a crescita notevuli.