Chì cumpagnia hè più grande di Amazon?

In u regnu di e-commerce, Amazon hè statu longu salutatu cum'è u giant indiscutitu. Cù a so vasta gamma di prudutti, a portata globale è i servizii innovatori, a cumpagnia hà rivoluzionatu a manera di cumprà in linea. Tuttavia, ci hè una sucietà chì supera ancu Amazon in termini di grandezza è rivenuti: Walmart.

Walmart, a corporazione multinaziunale americana di vendita, s'hè stabilitu cum'è a più grande cumpagnia di u mondu per i rivenuti. Fundatu in u 1962 da Sam Walton, Walmart hà cresciutu in modu esponenziale annantu à l'anni, espansione e so operazioni in numerosi paesi è diversificà e so offerte di prudutti. Cù a so vasta reta di magazzini fisici è una robusta presenza in linea, Walmart hà sappiutu superà Amazon in termini di entrate generale.

Mentre Amazon domina u spaziu di e-commerce, i rivenuti di Walmart sò sempre significativamente più altu per via di u so mudellu di cummerciale più largu. In più di u so mercatu in linea, Walmart opera più di 11,000 magazzini in u mondu, chì offre una larga gamma di prudutti, cumprese alimentari, vestiti, elettronica è articuli di casa. Questa vasta presenza fisica dà à Walmart un vantaghju cumpetitivu annantu à Amazon, in particulare in e regioni induve a penetrazione di e-commerce hè sempre in sviluppu.

Q: Cumu l'ingressu determina a dimensione di una cumpagnia?

A: L'ingressu hè una metrica chjave utilizata per misurà a dimensione di una cumpagnia. Rapprisenta a quantità tutale di soldi generata da una sucità attraversu e so attività cummerciale, cum'è a vendita di prudutti o servizii. Ingressu più altu indica una scala più grande di operazioni è presenza di u mercatu.

Q: Walmart hà una capitalizazione di u mercatu più grande di Amazon?

A: No, Amazon hà attualmente u titulu per a più grande capitalizazione di u mercatu trà e cumpagnie cummerciale. A capitalizazione di u mercatu hè determinata da multiplicà u prezzu di l'azzioni di a cumpagnia per u numeru di azioni pendenti. Mentre i rivenuti di Walmart superanu quelli di Amazon, u prezzu di l'azzioni di l'ultimi è a valutazione di u mercatu sò più alti.

Q: Walmart hè solu un venditore offline?

A: No, Walmart hà ancu una forte presenza in linea. A cumpagnia hà investitu assai in e so operazioni di e-commerce, cumpresu u so propiu mercatu in linea è i servizii di spedizione di alimentari. A vendita in linea di Walmart hà sperimentatu una crescita significativa in l'ultimi anni, chì li permette di cumpete cù Amazon in u spaziu digitale.

In cunclusione, mentri Amazon hè senza dubbitu una forza dominante in l'industria di e-commerce, Walmart a supera in termini di rivenutu generale è di dimensione. Cù a so vasta rete di magazzini fisici è diverse offerte di prudutti, Walmart cuntinueghja à esse a più grande cumpagnia di u mondu, dimustrà u putere di u so mudellu di cummerciale hibridu chì combina operazioni di vendita in linea è offline.