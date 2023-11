By

Chì sò i sintomi strani di Covid-19?

Siccomu a pandemia di Covid-19 cuntinueghja à affettà milioni di persone in u mondu sanu, i scientisti è i prufessiunali medichi amparanu constantemente più nantu à u virus è i so sintomi. Mentre a frebba, a tosse è a mancanza di respirazione sò indicatori ben cunnisciuti di a malatia, ci sò ancu sintomi menu cunnisciuti è più peculiari chì sò stati signalati da i pazienti. Questi sintomi inusuali ponu à volte rende difficiule di identificà u virus, mettendu in risaltu l'impurtanza di stà vigilante è di circà cunsiglii medichi se avete qualchì segnu riguardanti.

Unu di i sintomi strani chì certi pazienti Covid-19 anu signalatu hè una perdita di gustu è odore, cunnisciuta ancu cum'è anosmia. Questu pò accade di colpu è senza altri sintomi accumpagnati. Mentre chì u mutivu esatta daretu à stu sintumu hè sempre studiatu, si crede chì hè in relazione cù a capacità di u virus per influenzà i nervi implicati in questi sensi. Se nota un cambiamentu bruscu in a vostra capacità di tastà o d'olfattu, hè cunsigliu di isolà sè stessu è cuntattate un prufessiunale di salute.

Un altru sintumu inusual hè cunnisciutu cum'è Covid toes. Certi pazienti, in particulare i pirsuni più ghjovani, anu avutu una cundizione induve i so dita sò inchjate, scolorite è dolorose. Stu sintumu, ufficialmente chjamatu pernio o chilblains, hè credutu chì hè una risposta inflamatoria à u virus. Hè impurtante di nutà chì micca tutti cù Covid-19 sperimentanu stu sintumu, è hè più comunmente vistu in i casi più lievi.

In più di questi sintomi peculiari, Covid-19 pò ancu manifestà in altri modi chì ùn ponu micca esse assuciati immediatamente cù u virus. Certi pazienti anu riportatu prublemi gastrointestinali cum'è diarrea, nausea è vomitu. L'altri anu sperimentatu rashes di a pelle, mal di testa, è ancu sintomi neurologichi cum'è vertigini è cunfusioni. Questi sintomi atipici ponu rende difficiule di differenzià Covid-19 da altre malatie, sottulinendu a necessità di teste è sensibilizazione generalizate.

Comu riggistràrisi:

Q: Sò questi sintomi strani esclusivi di Covid-19?

A: Mentre chì certi sintomi cum'è a perdita di u gustu è l'odore ponu esse assuciati cù altre malatie respiratorie, sò stati particularmente prevalenti in i casi di Covid-19. Altri sintomi, cum'è i dita di Covid, sò menu cumuni in altre malatie.

Q: Sè aghju avutu qualcunu di sti sintomi inusuali, duverebbe esse testatu per Covid-19?

A: Iè, hè cunsigliatu di circà cunsiglii medichi è esse testati se avete qualchì sintomi riguardanti, ancu s'ellu ùn sò micca i segni tipici di Covid-19. A prova pò aiutà à determinà a causa di i vostri sintomi è guidà u trattamentu adattatu è e misure di isolamentu.

Q: Questi sintomi strani ponu accade senza altri signali di malatia?

A: Iè, certi pazienti anu signalatu avè sti sintomi inusual senza alcun altru signu di malatia. Questu enfatizeghja ancu l'impurtanza di esse cuscenti di a diversa gamma di sintomi associati à Covid-19.

In cunclusione, Covid-19 pò prisentà cù una varietà di sintomi, alcuni di i quali ponu pare stranu o inaspettatu. A perdita di u gustu è l'odore, i dita di i piedi di Covid, i prublemi gastrointestinali, eruzioni di a pelle è i sintomi neurologichi sò trà i segni menu cumuni di u virus. Hè cruciale per esse infurmatu nantu à questi sintomi inusual è cercà cunsiglii medichi se avete qualchì cambiamentu in a vostra salute.