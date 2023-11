By

Chì sò e probabilità di avè longu Covid se vaccinatu è stimulatu?

Mentre u mondu cuntinueghja à affruntà a pandemia di Covid-19 in corso, l'emergenza di a variante Omicron altamente contagiosa hà suscitatu preoccupazioni per u putenziale di infezioni avanzate è longu Covid. Cù a vaccinazione è i colpi di rinfurzà sò largamente cunsigliati, assai individui si dumandanu a probabilità di sperimentà un longu Covid ancu dopu esse cumplettamente vaccinati è stimulati. Andemu in stu tema è scopre alcune dumande frequenti.

Chì ghjè u Covid longu?

Long Covid, cunnisciutu ancu sequele post-acutu di l'infezione SARS-CoV-2 (PASC), si riferisce à una cundizione induve l'individui sperimentanu sintomi persistenti o sviluppanu novi prublemi di salute dopu a ricuperazione da a fase acuta di Covid-19. Questi sintomi ponu durà settimane o ancu mesi, affettendu significativamente a qualità di vita di una persona.

Chì sapemu di e probabilità di avè longu Covid dopu a vaccinazione è l'impulsu?

Mentre chì l'infezioni avanzate ponu accade ancu in individui cumplettamente vaccinati è stimulati, u risicu di sviluppà Covid longu pare esse significativamente ridottu. Sicondu studii recenti, l'individui vaccinati sò menu prubabile di sperienze malatie severi, hospitalizazione è Covid longu cumparatu cù quelli chì ùn sò micca vaccinati.

Un studiu realizatu da l'Uffiziu di Statistiche Naziunale di u Regnu Unitu hà truvatu chì u risicu di longu Covid era circa a mità in individui cumplettamente vaccinati cumparatu cù quelli chì ùn eranu micca vaccinati. Inoltre, u studiu hà indicatu chì e probabilità di sperienze Covid longu eranu ancu più bassu in l'individui chì avianu ricivutu booster shots.

Perchè u risicu di Covid longu hè riduttu in individui vaccinati è stimulati?

A vaccinazione è i colpi di rinfurzà aiutanu à stimulà u sistema immune, chì li permettenu di fà una forte difesa contru u virus. Mentre chì l'infezioni rivoluzionarie ponu sempre accade, a risposta immune generata da a vaccinazione è di rinfurzà hè spessu efficace per prevene e malatie severi è riduce a probabilità di Covid longu.

cunchiusioni

Mentre l'infezioni avanzate restanu una pussibilità, esse cumplettamente vaccinati è stimulati riduce significativamente u risicu di sviluppà Covid longu. A vaccinazione è i vaccini di rinfurzà ghjucanu un rolu cruciale in a prutezzione di l'individui da e malatie gravi è cumplicazioni à longu andà assuciate cù Covid-19. Hè impurtante di cuntinuà à seguità e linee di salute publica, cum'è portà maschere è praticà una bona igiene di e mani, per mitigà ulteriormente a diffusione di u virus è prutegge noi è l'altri.