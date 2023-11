Chì sò i novi sintomi di Covid 2023?

Mentre a pandemia di Covid-19 cuntinueghja à evoluzione, sò emerse novi varianti di u virus, chì portanu à cambiamenti in i sintomi sperimentati da e persone infettate. Hè cruciale per stà infurmatu nantu à questi novi sintomi per assicurà a rilevazione precoce è l'intervenzione medica adatta. Eccu una panoramica di l'ultimi sintomi di Covid osservati in 2023.

Novi sintomi di Covid:

1. Problemi gastrointestinali: Certi individui infettati cù l'ultime varianti di Covid-19 anu dichjaratu chì anu avutu sintomi gastrointestinali cum'è diarrea, nausea è vomitu. Questi sintomi ponu accade à fiancu o senza i sintomi respiratorii tipici.

2. Sintomi neurologichi: I novi varianti sò ancu assuciati cù una incidenza aumentata di sintomi neurologichi. Questi sintomi includenu mal di testa, vertigini, perdita di u gustu o di l'olfattu, è ancu manifestazioni più severi cum'è convulsioni o colpu.

3. Eruzioni di a pelle: In certi casi, l'infezione da Covid-19 hà presentatu rashes di a pelle cum'è un sintumu primariu. Queste rashes pò varià in l'apparenza, chì varieghja da bugni à una rash più diffusa chì s'assumiglia à u sarampellu o a varicella.

4. Infezioni oculari: Conjunctivitis, cumunimenti cunnisciuta cum'è ochju rosa, hè stata osservata cum'è sintomu di Covid-19 in certi individui. Pò esse presentate cù rossu, pruritu è ​​scaricamentu da l'ochji.

5. Fatigue inusual: Mentre a fatigue hè stata un sintumu cunnisciutu di Covid-19, l'ultime varianti sò stati assuciati cù una fatigue più prufonda è prolongata chì pò persiste ancu dopu chì altri sintomi sò risolti.

Dumande frequenti (FAQ):

Q: Sò questi novi sintomi esclusivi di l'ultime varianti?

A: Mentre chì sti sintomi sò più cumunimenti assuciati cù e novi varianti, ponu sempre accade in individui infettati cù ceppi precedenti di u virus.

Q: Deve esse preoccupatu s'ellu sperienze sti novi sintomi?

A: Hè essenziale per esse vigilante è cercà cunsiglii medichi se avete qualchissia di sti sintomi, postu chì puderanu indicà una infezione da Covid-19.

Q: I sintomi tradiziunali di Covid-19 sò sempre pertinenti?

A: Iè, i sintomi tradiziunali, cum'è a frebba, a tosse è a mancanza di respirazione, sò sempre pertinenti è ùn deve esse micca ignoratu.

In cunclusione, cum'è u virus Covid-19 cuntinueghja à evoluzione, hè cruciale per stà infurmatu nantu à l'ultimi sintomi associati à e novi varianti. I prublemi gastrointestinali, sintomi neurologichi, rashes di a pelle, infizzioni oculari è fatigue inusual sò trà i novi sintomi osservati in 2023. Se avete qualchissia di sti sintomi, hè impurtante di cercà cunsiglii medichi è seguità a guida cunsigliata per pruteggià sè stessu è l'altri. u virus. Mantene infurmatu, stà sicuru.