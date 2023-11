Chì sò i 3 novi sintomi di Covid?

In a battaglia in corso contr'à a pandemia di Covid-19, i scientisti è i prufessiunali di a salute si sforzanu constantemente per capisce megliu u virus. Cumu emergenu novi varianti, hè cruciale per stà infurmatu nantu à l'ultimi sintomi associati à a malatia. Recentemente, sò stati identificati trè novi sintomi chì puderanu indicà una infezione da Covid-19. Fighjemu un ochju più vicinu à questi sintomi è ciò chì significanu.

I 3 novi sintomi di Covid:

1. Problemi gastrointestinali: Mentre i sintomi respiratorii cum'è a tosse, a febbre è a mancanza di respirazione sò stati largamente ricunnisciuti cum'è segni cumuni di Covid-19, studii recenti anu dimustratu chì i prublemi gastrointestinali ponu ancu esse indicativi di u virus. Questi prublemi ponu include diarrea, vomitu è ​​dolore abdominal. Hè impurtante di nutà chì questi sintomi ponu accade ancu in l'absenza di sintomi respiratorii, facendu cruciali per esse cuscenti di u so ligame potenziale cù Covid-19.

2. Perdita di gustu è odore: A perdita di u gustu è di l'odore, cunnisciuta cum'è anosmia, hè stata ricunnisciuta com'è sintumu di Covid-19 dapoi qualchì tempu. Tuttavia, hè avà capitu chì stu sintumu pò manifestà ancu prima chì altri sintomi respiratorii appariscenu. Se di colpu vi trovate incapace di tastà o d'odore di e cose, hè cunsigliu per esse testatu per Covid-19 è piglià e precauzioni necessarie per prevene una diffusione ulteriore.

3. eruzioni cutanee: Eruzioni di a pelle sò state recentemente identificate cum'è un altru sintumu potenziale di Covid-19. Queste rashes pò varià in l'apparenza, chì varieghja da picculi bumps rossi à bugni più grande o ancu una rash diffusa. Hè impurtante di nutà chì micca tutti i rashes sò indicativi di Covid-19, ma se avete un rash novu o inusual cù altri sintomi, hè cunsigliatu di cunsultà un prufessiunale di salute.

Dumande frequenti (FAQ):

Q: Chì duverebbe fà s'ellu sperimente sti novi sintomi?

A: Sì avete qualchissia di sti sintomi, hè impurtante per esse testatu per Covid-19 è seguità e linee guida furnite da l'autorità sanitarie in a vostra regione.

Q: Sò questi sintomi esclusivi di novi varianti di u virus?

A: Mentre sti sintomi sò stati assuciati cù novi varianti, ponu ancu esse prisenti in i casi di a ceppa originale di u virus.

Q: Deve esse preoccupatu s'ellu sperimente solu unu di sti sintomi?

A: Hè sempre megliu sbaglià da a prudenza. Sì avete qualchissia di sti sintomi, hè cunsigliu per esse pruvatu è piglià e precauzioni necessarie per prevene più diffusione.

In cunclusione, stà infurmatu nantu à l'ultimi sintomi assuciati à Covid-19 hè cruciale in a nostra lotta contru a pandemia. L'identificazione di sti trè novi sintomi - prublemi gastrointestinali, perdita di gustu è di l'olfattu, è rashes di a pelle - serve com'è un ricordu per stà vigilante è piglià e misure adatte per prutegge noi è l'altri da u virus.