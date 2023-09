Cumu evità i disastri di u matrimoniu di l'ultimu minutu: un suggerimentu utile per a sposa

Quandu si tratta di a pianificazione di u matrimoniu, a maiò parte di i sposi sapemu chì i prublemi inespettati ponu esse in ogni mumentu. Tuttavia, Courtney Bradley, autoproclamata "bff nuziale", hà spartutu un preziosu suggerimentu per aiutà à evità i disastri di u matrimoniu di l'ultimu minutu. Bradley hà pigliatu à TikTok per cunsiglià e spose nantu à u megliu modu per prevene "spegne u focu" mumenti prima di dì "Sò".

Sicondu Bradley, a chjave si trova in a manera di gestisce l'arrivu di pacchetti chì portanu à u vostru grande ghjornu. Apertura di i pacchetti cum'è ghjunghjenu pò salvà di i pussibuli mal di testa di l'ultimu minutu. Stendu nantu à e spedizioni in entrata, e spose ponu risolve rapidamente qualsiasi prublemi o articuli mancanti prima chì sia troppu tardi.

Invece di almacenà tutti i vostri pacchetti senza aperti finu à l'ultimu minutu, Bradley suggerisce di affruntà ogni consegna appena ghjunghje. In questu modu, s'ellu ci hè qualchì prublema cù u cuntenutu, cum'è un articulu sbagliatu o un accessori chì manca, avete un bellu tempu per cuntattà u vinditore è risolve u prublema.

Implementendu sta strategia simplice, i sposi ponu assicurà chì tuttu ciò chì anu urdinatu hè currettu è cuntatu bè prima di u ghjornu di u so matrimoniu. Questu ùn solu aiuta à riduce u stress, ma ancu furnisce a pace di mente, sapendu chì tutti l'articuli necessarii sò in u locu.

Allora, a prossima volta chì site in u ghjinochju in a pianificazione di u matrimoniu, ùn sottovalutate micca l'impurtanza di apre i pacchetti cum'è venenu. Pò sembrà una piccula attività, ma pò fà una diferenza significativa in a prevenzione di eventuali disastri di matrimoniu di l'ultima minuta.

Fonti:

- U video TikTok di Courtney Bradley

– Nova M Bajamonti, Dailymail.Com.