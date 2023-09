New Discovery: Hints of Life on Exoplanet 120 Light-Years Away

I scientisti chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb anu rilevatu a prisenza di una molécula chjamata sulfuru di dimetile (DMS) in l'atmosfera di un exoplanet cunnisciutu cum'è K2-18 b. Mentre DMS hè principalmente pruduciutu da u fitoplancton nantu à a Terra, a so prisenza in questu pianeta distanti suggerisce a pussibilità di vita. U telescopiu, operatu da a NASA è l'agenzii spaziali europei è canadiani, hà osservatu l'exoplaneta in a custellazione di Leo, quasi nove volte a massa di a Terra. In più di DMS, u studiu hà ancu truvatu una abbundanza di molécule di carbonu cum'è metanu è diossidu di carbonu.

Sta scuperta sustene a tiuria chì K2-18 b hè un pianeta Hycean, un tipu d'exoplanet chì si crede avè una atmosfera ricca d'idrogenu sopra un oceanu. L'astronomu Nikku Madhusudhan da l'Università di Cambridge spiega chì DMS hè unicu à a Terra è hè statu previstu per esse una bona biosignature per exoplanets abitabili.

Tuttavia, i scientisti implicati in a ricerca prudenu chì l'evidenza chì sustene a presenza di DMS nantu à K2-18 b hè preliminare è richiede più validazione. L'osservazioni di seguitu cù u telescopiu spaziale James Webb seranu realizati per cunfirmà questi risultati.

U metudu utilizatu da a squadra di ricerca hè chjamatu spettroscopia di trasmissione. Sta tecnica implica l'analisi di a luce di una stella mentre passa per l'atmosfera di un exoplanet. Esaminendu e lunghezze d'onda di luce chì sò assorbite da e molécule in l'atmosfera, l'astrònomu ponu determinà a cumpusizioni molekulari di l'exoplaneta.

Stu studiu marca a prima volta chì u metanu è l'idrocarburi sò stati rilevati in l'atmosfera di un exoplanet cù spettroscopia di trasmissione. L'absenza di molécule cum'è ammonia è monossidu di carbonu, accumpagnata da a prisenza di metanu è di diossidu di carbonu, suggerisce a pussibilità di un oceanu sottu à a superficia di K2-18 b.

K2-18 b orbita una stella nana fresca in a zona abitabile, induve l'acqua liquida puderia esse potenzialmente in a superficia di u pianeta. Tuttavia, a temperatura di l'acqua è l'abitabilità di u pianeta sò sempre scunnisciuti. Hè bisognu di più osservazioni per stabilisce e cundizioni necessarie per a vita nantu à questu exoplaneta distante.

Fonte: Università di Cambridge, The Astrophysical Journal Letters