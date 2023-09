Apple annuncia a dispunibilità di watchOS 10 cù funzioni interessanti

By

Durante l'avvenimentu di lanciamentu di l'iPhone 15 d'Apple, a cumpagnia hà revelatu chì l'attesu watchOS 10 serà ufficialmente dispunibule u 18 di settembre. Questa aghjurnazione ùn hè micca solu un lifting significativu per watchOS, ma ancu riporta l'amata funzione "Glances" da l'Apple Watch originale.

Unu di i cambiamenti notevuli in watchOS 10 hè u cambiamentu da u focu annantu à l'applicazioni individuali à l'usu di widgets nantu à ogni faccia di u watch. Simply turning the Digital Crown permette à l'utilizatori un accessu rapidu à diverse funzioni cum'è timers, musica, o ancu un episodiu di podcast chì hè in streaming.

Apple pare avè pigliatu in considerazione a cunfusione chì parechji utilizatori anu affruntatu cù u multitasking in watchOS. Riorientendu a piattaforma versu i travaglii più simplici, piuttostu chè di passà per parechje schermi di app, l'esperienza d'utilizatore diventa più intuitiva. Hè pussibule chì Apple hà ricunnisciutu a pupularità di a faccia di l'orologio Siri, chì furnisce una varietà simili di widgets, è hà decisu di sfruttà stu cuncettu.

In più di e nuvelle facce di watch, Palette è Woodstock è Snoopy, watchOS 10 vene cù parechje altre miglioramenti. L'app Attività permette à l'utilizatori di aghjunghje scorciatoie d'angle, offrendu ancu più cunvenzione. Inoltre, l'app Compass registra automaticamente u locu di l'ultima cunnessione cellulare, assicurendu chì l'utilizatori ponu facilmente retrocede per fà una chjama d'emergenza se necessariu.

Tuttavia, hè impurtante nutà chì watchOS 10 serà solu cumpatibile cù Apple Watch Series 4 o mudelli successivi è richiede un iPhone XS cù iOS 17.

Cù a liberazione di watchOS 10, l'utilizatori di Apple Watch ponu aspittà una sperienza più simplificata è dinamica. Mantene l'aghjurnamentu cù tutte e nutizie da l'avvenimentu "Wonderlust" di Apple quì.

Definizione:

- watchOS: U sistema operatore sviluppatu da Apple specificamente per u so Apple Watch.

- Sguardi: Una funzione di l'Apple Watch originale chì permette à l'utilizatori di vede l'infurmazioni essenziali da l'applicazioni senza avè da apre.

- Widgets: Applicazioni chjuche è compatte chì furnisce infurmazioni specifiche o funziunalità in u screnu di u dispositivu di l'utilizatore.

Fonti:

- Apple (annunziu ufficiale)