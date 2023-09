Wahoo presenta u novu Kickr Move Turbo Trainer è Kickr Bike Shift

Wahoo, a famosa marca di tecnulugia di ciclismo indoor, hà annunziatu a liberazione di dui novi prudutti: u Kickr Move turbo trainer è a bicicletta intelligente Kickr Bike Shift. U Kickr Move hè situatu in cima di a gamma di trainer turbo intelligenti Kickr di Wahoo è vanta novi capacità di muvimentu chì miranu à furnisce una sensazione di guida più naturale è à migliurà u cunfortu di l'utilizatori, à un prezzu di $ 1,599.99 USD. Per d 'altra banda, u Kickr Bike Shift si trova sottu à u Kickr Bike V2 è simplifica alcune funziunalità, à u prezzu di $ 2,999.99 USD.

U Kickr Move presenta una "pista di gravità" di ottu pollici chì permette à u hardware principale di l'addestratore turbo di scorri avanti è avanti nantu à una pista curva, chì furnisce una piccula quantità di muvimentu laterale. Questu permette à a bicicletta di viaghjà liberamente durante l'entrenamentu, riducendu a fatigue è migliurà l'efficienza generale. A pista scorrevule hè chjusa per u trasportu faciule è a muntagna di bicicletta. Per accoppià u Kickr Move cù un Kickr Climb, un adattatore hardware supplementu hè necessariu, ma pò esse acquistatu separatamente.

In quantu à e specificazioni, u Kickr Move offre Bluetooth, ANT + è cunnessione WiFi, è ancu una precisione di putenza à 1%. Puderà manighjà una resistenza massima di 2,200 watts è hà un gradiente simulatu da -10% à 20%. Include ancu funzioni cum'è ERG Easy Ramp è Race Mode per esperienze di furmazione avanzate. U Kickr Move vene cun una cassette SunRace 11-11T di 28 velocità, chì hè sempre l'opzione preferita trà l'utilizatori di Wahoo.

In quantu à u Kickr Bike Shift, hè una opzione di bicicletta intelligente più assequible cù un quadru in acciaio è pesa 40 kg. Offre 2200 watts di resistenza, cunnessione WiFi è precisione di misurazione di putenza in 1%. A cuntrariu di u Kickr Bike V2, u Kickr Bike Shift ùn hà micca una funzione di inclinazione o una funzione d'inerzia motorizzata. Tuttavia, mantene u sistema di ajuste di cinque punti, a cunfigurazione basata in l'app, è i shifters configurabili è i buttoni.

Sia Kickr Move sia Kickr Bike Shift sò dispunibuli per cumprà immediatamente. U Kickr Move hà un prezzu di $ 1,599.99 USD, mentre chì u Kickr Bike Shift costa $ 2,999.99 USD è cumincià à spedizioni à a fini di settembre.

