Vivo Pad 3 si rumoreghja per presentà MediaTek Dimensity 9300 per un rendimentu di punta

L'amatori di a tecnulugia è i fan di Vivo anticipanu ansiosi u prossimu ciclu di lanciamentu da a famosa marca di smartphone. I rumuri suggerenu chì Vivo hà una linea eccitante di prudutti in l'opere, cumpresi i telefoni plegabili, i dispositi emblematici, è assai di più. Unu di i dispusitivi assai anticipati hè a tableta Vivo Pad 3, è i suggerimenti recenti da un tipster prominente anu aghjustatu un pocu di luce nantu à e so specificazioni chjave.

Sicondu un post da tipster Digital Chat Station in Weibo, u Vivo Pad 3 serà equipatu cù u MediaTek Dimensity 9300 SoC. Stu chipset hè rinumatu per u so rendimentu high-end è pusizioni a tableta cum'è un pruduttu di punta. U Dimensity 9300 hà digià fattu ondate in l'industria tecnologica cum'è alimenta i telefoni smartphones Vivo X100 è X100 Pro recentemente presentati, chì facenu parte di l'ultima serie di punta di Vivo.

Mentre chì u tipster ùn hà micca furnitu nisun dettagliu supplementu nantu à u Vivo Pad 3, vale a pena nutà chì a tableta hè prevista per esse liberata à fiancu à u mudellu Vivo X100 Ultra in April 2024. U X100 Ultra hè rumore di esse alimentatu da u Snapdragon 8 Gen. 3 SoC, chì indica ancu chì u Vivo Pad 3 serà un dispositivu putente è riccu di funzioni.

A strategia di liberazione per i dispositi futuri di Vivo resta incerta. Ancu s'ellu hè pussibule chì u Pad 3 serà annunziatu à fiancu à l'X100 Ultra, X Fold 3 è X Flip 2 durante u stessu avvenimentu di lanciamentu, nunda hè statu cunfirmatu. L'amatori di Vivo è i dilettanti di a tecnulugia sò cunsigliati di stà cunnessu per più aghjurnamenti.

Q: Chì hè a specificazione chjave rumore per u Vivo Pad 3?

A: U Vivo Pad 3 hè rumore di presentà u SoC MediaTek Dimensity 9300 d'altu rendiment.

Q: U Vivo Pad 3 serà un dispositivu emblematicu?

A: Iè, cù l'inclusione di u chipset Dimensity 9300, u Vivo Pad 3 hè previstu per esse un pruduttu di punta.

Q: U Vivo Pad 3 serà liberatu cù u Vivo X100 Ultra?

A: Ci hè una pussibilità chì u Vivo Pad 3 serà annunziatu à fiancu à u Vivo X100 Ultra, ma ùn hè micca stata cunferma ufficiale.

Q: Quandu pudemu aspittà più aghjurnamenti nantu à u Vivo Pad 3?

A: I fan di Vivo è i dilettanti di a tecnulugia duveranu stà sintonizzati per più aghjurnamenti quandu più infurmazione diventa dispunibule.