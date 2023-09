Victrola presenta novi giradischi Hi-Res per a riproduzione di vinili wireless

By

Victrola, un famosu fabricatore di giradischi, hà fattu un passu significativu in avanti cù a liberazione di i so novi mudelli premium, Hi-Res Carbon è Hi-Res Onyx. Queste eccitanti aghjunte à a so linea sò dotate di hardware audio Qualcomm integratu, chì permette una riproduzione senza fili di vinile senza fili à i parlanti è cuffie Bluetooth o aptX.

Questa liberazione marca una partenza da a gamma precedente di Victrola, chì era solu cumpatibile cù i parlanti Sonos. L'inclusione di l'hardware audio Qualcomm assicura a cumpatibilità cù una gamma più larga di dispositi, chì permette à l'utilizatori di gode di i so dischi in vinile in wireless senza compromette a qualità di u sonu.

Sia i giradischi Hi-Res Carbon sia Hi-Res Onyx supportanu l'ultimi protokolli Bluetooth 5.4 è Bluetooth LE, chì furnisce una connettività mejorata è capacità di streaming audio avanzate. Inoltre, sti turntables presentanu e tecnulugia audio aptX Adaptive di Qualcomm, chì ottimisanu a trasmissione audio per una sperienza di ascolta superiore.

Per quelli chì preferanu una configurazione più tradiziunale, i mudelli Hi-Res offrenu sempre uscite RCA per cunnette à parlanti cablati autoalimentati. Questa scelta di cuncepimentu si adatta à l'audiofili chì apprezzanu a cunnessione cablata classica è preferiscenu avè un cuntrollu tutale di a so configurazione audio.

I giradischi Hi-Res Carbon è Hi-Res Onyx anu un prezzu di $ 599 è $ 399 rispettivamente, offrendu una alternativa più assequible à i so omologhi compatibili Sonos. Questa strategia di prezzu rende questi mudelli premium accessibili à un publicu più largu, incuraghjendu più persone à sperimentà a gioia di a riproduzione di vinile cù a cunvenzione di a tecnulugia wireless.

In cunclusione, l'intruduzione di Victrola di i giradischi Hi-Res Carbon è Hi-Res Onyx cù hardware audio Qualcomm integratu rapprisenta un cambiamentu significativu in l'offerta di prudutti di a cumpagnia. Abbracciandu a tecnulugia wireless è espansione a cumpatibilità, Victrola hà u scopu di appellu à l'utilizatori di tecnulugia è à i tradiziunalisti, mantenendu a so reputazione cum'è una marca di fiducia in u mercatu di turntable.

Fonti:

-U situ web di Victrola