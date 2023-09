Livellu allarmante di resistenza à l'antibioticu truvatu in i pazienti feriti di guerra in Ucraina

I ricercatori anu scupertu un livellu preoccupante di resistenza à l'antibiotici in i batteri da i feriti di guerra in Ucraina. U studiu, realizatu da l'Università di Lund in Svezia in cullaburazione cù i microbiologi ucraini, hà truvatu livelli di resistenza senza precedente, in particulare in a bacteria Klebsiella pneumoniae.

I circadori anu analizatu campioni di pazienti da 141 vittime di guerra in Ucraina, cumprese l'adulti cù ferite subite durante a guerra è i zitelli diagnosticati di pneumonia. Questi pazienti anu acquistatu infezioni mentre eranu in ospedali, principalmente per via di strutture mediche sopraffatte è infrastrutture distrutte.

I risultati, publicati in The Lancet Infectious Diseases, anu revelatu chì numerosi pazienti avianu battìri cù una resistenza antibiotica notevolmente alta. Certi ceppi anu mostratu resistenza à l'agenti antimicrobichi à spettru largu, cumpresi antibiotici di novu sviluppu. Shockingly, quasi deci per centu di i campioni cuntenenu battìri chì eranu resistenti à "u nostru ultimu risorsu" antibioticu, colistina. Inoltre, sei per centu di tutti i campioni cuntenenu batteri resistenti à ogni antibioticu testatu.

U prufessore Kristian Riesbeck, di l'Università di Lund, hà manifestatu preoccupazione per a resistenza mostrata da a bacteria Klebsiella pneumoniae, postu chì anu u putenziale di causà malatie ancu in individui cù un sistema immune sano. Hà evidenziatu a necessità urgente di l'aiutu internaziunale per affruntà sta grave preoccupazione.

L'estensione di a resistenza à l'antibiotici osservata in stu studiu supera tuttu ciò chì vede prima, ancu in paesi cum'è l'India è a Cina. U prufissore Riesbeck hà enfatizatu u risicu di più diffusione di battìri resistenti, chì minaccia tutta a regione europea. Mentre chì parechji paesi furniscenu aiutu militare à l'Ucraina, hè ugualmente cruciale per aiutà à affruntà sta situazione in corso.

I risultati di stu studiu mette in risaltu i sfidi posti da i batteri resistenti in tempi di guerra. In più di u soffrenu umanu causatu da a guerra in Ucraina, ci hè una guerra invisibule chì si batte contr'à questi batteri resistenti. L'intervenzione curretta è u sustegnu sò cruciali per prevene a diffusione di a resistenza à l'antibiotici è prutegge a salute di l'individui affettati da a guerra è u cunflittu.

[Fonte: Malattie Infettive Lancet]