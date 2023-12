A tempesta d'inverno copre i Monti di Carolina di u Nordu in a neve

Sintesi:

Cum'è una tempesta d'inguernu spazza in a regione uccidentale di a Carolina di u Nordu, e muntagne sò previste di riceve una quantità significativa di nevicata à meziornu di u marcuri. U Serviziu Meteorologicu Naziunale hà emessu un Avvisu di Meteo Invernale per e zone sopra i piedi 3,500 è per tuttu u Contea di Avery. Sezioni di strade maiò in a muntagna, cumpresa a Blue Ridge Parkway, sò digià chjusu per via di a nevicata. I picchi più alti in i Smokies puderanu vede più di sei pollici di neve, accumpagnati da forti raffi di ventu finu à 45 mph. E stazioni di ski in a zona si preparanu per a stagione, cù tutte e duie muntagne di Carolina di u Nordu sò digià aperti per u ski. A tempesta invernale hè prevista di purtà trà trè è quattru centimetri di neve à e zone cù elevazioni intornu à 3,500 piedi. I viaghjatori sò cunsigliati per esse prudenti è aspettanu cundizioni di strada slippery chì ponu influenzà u viaghju di a matina.

A tempesta d'inguernu impacta i Monti di Carolina di u Nordu

Una tempesta d'inguernu hè cascata nantu à e muntagne in l'ouest di Carolina di u Nordu, trasfurmendu u paisaghju in un paese di meraviglie invernale. U Serviziu Meteorologicu Naziunale hà emessu un Avvisu di Meteo Invernale per a regione, cum'è e mantelli di neve sopra i 3,500 piedi è u County Avery. I residenti è i visitori in a muntagna ponu aspittà difficultà di viaghju è cundizioni periculose per l'accumulazione di neve.

Sezioni di a Blue Ridge Parkway sò digià chjuse, è più chjusi sò previsti mentre a tempesta di neve cuntinueghja. Altre strade maiò, cum'è US 441 / Newfound Gap Road è NC Highway 128, sò stati ancu chjusi per via di neve è ghiaccio. Queste chjusi sò in piazza per assicurà a sicurità di i motoristi è prevene l'accidenti causati da e cundizioni stradali slippery.

L'industria di l'esqui in a regione hè benefiziu da a tempesta invernale, cù tutte e duie muntagne di North Carolina aperti per u ski. E stazioni di sci sò entusiasmu d'avè cundizioni favurevuli è accoglienu i visitori per gode di e piste innevate. Tuttavia, i viaghjatori anu da esse prudente quandu guidanu versu e stazioni, postu chì e strade ghiacciate è nevose ponu rende u viaghju sfida.

Precauzioni di Previsione è Sicurezza

A previsione predice chì i picchi più alti in i Smoky Mountains ponu vede più di sei centimetri di neve, accumpagnati da raffiche di ventu finu à 45 mph. I zoni cù elevazioni intornu à 3,500 piedi sò previsti per riceve trà trè è quattru centimetri di neve. A nevicata hè prevista per cuntinuà finu à a fine di a matina o à u principiu di dopu meziornu u marcuri, diminuendu gradualmente.

I viaghjatori sò cunsigliati per esse preparati per e strade cuperte di neve è visibilità limitata. E cundizioni stradali sò previste per esse sdrucciolevule, chì puderia influenzà a strada di a matina. Hè indispensabile esse prudente mentre conduce, mantene una distanza sicura da altri veiculi, è permette tempu extra per viaghjà.

A tempesta invernale porta bellezza è sfide à e muntagne di North Carolina. I residenti è i visitatori sò cunsigliati di stà aghjurnatu nantu à l'ultime cundizioni climatichi è i chjusi di e strade per assicurà a so sicurità mentre godenu u paese di e meraviglie invernale.