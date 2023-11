I creatori di Grand Theft Auto 5 Roleplay Mod furnisce l'aghjurnamentu nantu à Red Dead Redemption 2 Mod

I sviluppatori daretu à u famosu mod roleplay per Grand Theft Auto 5 anu assicuratu i fanali chì ùn anu micca scurdatu di a contrapartita Red Dead Redemption 2. In una recente aghjurnazione di a cumunità, Cfx.re, a squadra daretu à FiveM è RedM, hà indirizzatu i prublemi suscitati da i fan in quantu à a mancanza d'infurmazioni nantu à RedM in a so ultima aghjurnazione.

Cuntrariu à l'especulazione, i sviluppatori anu clarificatu chì ùn anu micca prughjettu di abbandunà RedM. Anu enfatizatu chì i liste di travagliu chì anu citatu in l'aghjurnamentu precedente sò applicabili sia à FiveM sia à RedM. Ricunnoscendu i sfidi tecnichi implicati in u travagliu nantu à RedM, a squadra hà dichjaratu ch'elli anu intenzione di cullaburazione cù a squadra Rockstar Games per migliurà u mod in u futuru.

RedM, a contraparte Red Dead Redemption 2 di FiveM, offre à i ghjucatori una sperienza realistica di u Wild West, simile à u mod GTA RP. Cfx.re hà furnitu un supportu cuntinuu per i dui modi, assicurendu à i fan chì RedM cuntinueghja à esse in i so piani. Mentre chì l'aumentu di speculazioni chì circundanu GTA 6 hà lasciatu certi fanatichi incerti, i sviluppatori ùn anu micca cummentatu cumu i so prughjetti s'applicanu à u prossimu ghjocu Rockstar.

In più di affruntà i prublemi nantu à RedM, Cfx.re hà clarificatu a so pusizioni annantu à l'usu di mudelli di caratteri non adulti in a so piattaforma. Hanu ribattutu chì l'usu di mudelli di ped non adulti hè strettamente pruibitu in u PLA (Accordu di Licenza di u Jucatore), indipendentemente da u cuntestu o u scenariu di rolu. Tutti i mudelli di ped non-adulti devenu esse eliminati per rispettà e linee guida.

In una notizia senza relazione, Rockstar hà cunfirmatu chì un trailer per a prossima parte di Grand Theft Auto serà liberatu u mese prossimu, assai à l'eccitazione di a cumunità GTA. I fans aspettanu ansiosamente stu sguardu in u futuru di a franchise amata.

Q: RedM serà abbandunatu in favore di FiveM ?

A: Innò, i sviluppatori anu assicuratu à i fan chì ùn anu micca intenzione di abbandunà RedM è sò impegnati à migliurà cù FiveM.

Q: Puderaghju aduprà mudelli di caratteri non adulti in FiveM o RedM?

A: No, l'usu di mudelli di ped non-adulti hè strettamente pruibitu è ​​deve esse eliminatu per rispettà l'accordu di licenza.

Q: Quandu serà liberatu u prossimu ghjocu Grand Theft Auto?

A: Mentre chì un trailer per u ghjocu serà liberatu u mese prossimu, una data di liberazione specifica ùn hè ancu stata annunziata.