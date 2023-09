A New One UI Watch 5 Update presenta gesti universali per un cuntrollu di Smartwatch Enhanced

L'ultima aghjurnazione di One UI Watch 5 di Samsung porta una funzione rivoluzionaria chjamata Universal Gestures, espansione u cuncettu di utilizà u vostru smartwatch attraversu gesti. Mentre i gesti di Quick Launch eranu digià familiari à l'utilizatori di Galaxy Watch, i gesti universali offrenu un livellu diversu di cuntrollu di u vostru smartwatch.

I gesti universali servenu cum'è un strumentu d'accessibilità, chì furnisce un cuntrollu tutale di u vostru smartwatch attraversu gesti. Mentre i cuntrolli di u toccu seranu sempre preferiti da a maiò parte di l'utilizatori, i gesti universali sò un strumentu fantasticu per e persone cù ferite in manu o disabili.

L'attivazione di i gesti universali hè simplice. Nantu à u vostru Galaxy Watch chì esegue One UI Watch 5, accede à u menu Settings, andate à "Accessibilità", tocca "Interazione è destrezza", seguita da "Gesti universali", è attivate a funzione. In alternativa, pudete attivà cù l'app Galaxy Wearable in u vostru smartphone cunnessu.

Per capisce cumu funziona i gesti universali, un tutoriale passu à passu hè dispunibule quandu attivate prima a funzione. Una volta finitu, pudete passà da a navigazione basata nantu à u toccu à Gesture Universali, rotendu u polsu da un latu à l'altru duie volte. I gesti di pizzicazione è chjude a manu in un pugnu sò usati per muvimenti un evidenziatore (indicatore di focus) in l'interfaccia d'utilizatore è simulate taps di schermu nantu à elementi di UI evidenziati, rispettivamente.

Inoltre, i gesti universali permettenu à l'utilizatori di accede à un menu d'Azione chjudendu a manu in un pugnu duie volte. Stu menù furnisce i buttoni per u scrolling, apre u pannellu rapidu, edità e facce di l'orologio, accede à u tiratore di l'applicazioni, è più.

L'utilizatori anu a flessibilità di persunalizà e funzioni di i gesti, cambià u culore di l'evidenziatore, mudificà i paràmetri di scansione di u cursore, edità u menu Azione, aghjustate a velocità è a sensibilità, è più. Queste paràmetri ponu esse facilmente aghjustate nantu à u smartwatch o attraversu l'app Galaxy Wearable.

L'aghjurnamentu di One UI Watch 5 hè attualmente dispunibule nantu à a serie Galaxy Watch 6, cù lanciu per i lineups Galaxy Watch 4 è Galaxy Watch 5 in alcune regioni. Samsung cuntinueghja à espansione a dispunibilità à più mercati, rinfurzendu l'esperienza di smartwatch cù Universal Gestures.

