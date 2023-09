Google face un prucessu per accusazioni di abusu di u putere di monopoliu

U guvernu di i Stati Uniti porta Google à u tribunale, accusendu u giant tecnulugicu di abusu di u so putere di monopoliu in l'industria di i mutori di ricerca. U prucessu, chì marca u primu casu di monopoliu maiò di u guvernu in decennii è u primu in l'età di l'internet mudernu, principia u marti in Washington, DC.

À u core di u casu di u Dipartimentu di a Ghjustizia hè a dichjarazione chì Google hà orchestratu i so tratti di cummerciale per assicurà chì hè u primu mutore di ricerca chì l'utilizatori vedenu quandu accede à i so telefoni o navigatori web. U guvernu sustene chì l'obiettivu di Google era di eliminà a cumpetizione è mantene a so duminanza.

L'ex procuratore generale William Barr hà descrittu a demanda cum'è un attaccu à a presa di Google in Internet, chì affetta milioni di cunsumatori, publicitari, picculi imprese è imprenditori. Dopu anni di preparazione, cumpresa a pruduzzione di milioni di pagine di documenti è diposizioni da più di 150 individui, u casu hè infine in prucessu.

U risultatu di sta prova storica avarà implicazioni significative per l'industria tecnologica è l'internet in generale. Sfida u putere di e cumpagnie tecnologiche in u cuntrollu di i prudutti chì a ghjente usa ogni ghjornu. In casu di successu, puderia cambià a manera in chì i giganti tecnulugichi operanu è avè un impattu direttu nantu à u funziunamentu di l'internet.

Google, chì attualmente detene circa 90% di u mercatu di i mutori di ricerca di i Stati Uniti è hè valutatu à $ 1.7 trilioni, sustene chì u so pruduttu di ricerca hè superiore à i so cuncurrenti. A cumpagnia dichjara chì l'utilizatori sceglienu di utilizà Google fora di preferenza, cum'è cambià à un mutore di ricerca alternativu hè faciule in l'era muderna.

Stu casu hè reminiscente di u casu antitrust 1998 contru Microsoft, chì hà risultatu in una vittoria per u Dipartimentu di Ghjustizia. E similitudini trà i dui casi è i so risultati putenziali anu purtatu parechji à vede u casu Microsoft cum'è un pianu per piglià i giganti tecnologichi d'oghje.

U casu di u guvernu contr'à Google si cuncentra nantu à l'affari esclusivi di a cumpagnia cù i produttori di telefoni cum'è Apple è Samsung, è ancu i navigatori web cum'è Mozilla. Questi accordi assicuranu chì Google hè u mutore di ricerca predeterminatu nantu à a maiò parte di i dispositi, presuntamente stifling a cumpetizione è limitendu a presenza di rivali più chjuchi.

In e prossime settimane, u prucessu si svilupperà, è u verdict modellarà u futuru di l'industria tecnologica. Indipendentemente da u risultatu, stu casu d'altu prufilu significa un momentu pivotale per affruntà a dinamica di putere in u settore tecnologicu.

Fonte: N/A