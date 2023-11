Capisce l'impurtanza di u sustegnu di a salute mentale in l'Università

A tragedia hà colpitu a cumunità di l'Università di New Hampshire mentre pienghjenu a perdita di un studiente chì hè mortu per suicidiu dumenica. U studiente, un junior in u Peter T. Paul College of Business and Economics, hè statu qualificatu da i funzionari di a scola cum'è un amicu leali è boni chì hà avutu un impattu pusitivu in a cumunità UNH. A cumunità di u campus hè particularmente affettata mentre i studienti si preparanu à lascià per a pausa di Thanksgiving sta settimana.

In seguitu à questu avvenimentu devastante, u presidente di l'UNH James W. Dean Jr. hà enfatizatu l'impurtanza di sustene i studienti chì ponu esse in luttu. Hà incuraghjitu i prufessori à esse cuscenti di u dulore chì parechji studienti ponu esse sperimentate è à offre flessibilità in termini di responsabilità accademiche. L'università hè in cuntattu cù a famiglia di u studiente è darà infurmazioni nantu à i servizii commemorativi in ​​tempu debitu.

U Capu di u Dipartimentu di Pulizia di Durham, Rene Kelley, hà cunfirmatu a morte cum'è un suicidiu è hà assicuratu chì ùn hè micca suspettatu un ghjocu bruttu. L'inchiesta hè in corso.

Ricunnoscendu a necessità di supportu è cunsiglii in tempi cum'è questi, i servizii psicologichi è di cunsigliu di l'università è u prugramma di assistenza à l'impiegati sò dispunibuli per i studienti, i docenti è u persunale. Hè cruciale per l'individui per ghjunghje è cercà aiutu si sentenu tristezza o dulore.

Fate frequenza:

Q: Cumu ponu i studienti cuntattate i servizii psicologichi è di cunsigliu di l'UNH?

A: I studienti ponu ghjunghje à i servizii psicologichi è di cunsigliu à (603) 862-2090 per supportu.

Q: Cumu u staffu è i docenti ponu accede à u prugramma di assistenza à l'impiegati in UNH?

A: U Prugramma di Assistenza à l'Impiegati pò esse ghjuntu direttamente à (800) 424-1749.

Q: Ci sò linee d'aiutu naziunali di crisa dispunibili per un sustegnu immediatu?

A: Iè, a linea diretta di l'Alleanza Naziunale per e Malattie Mentali (NAMI) pò esse cuntattata à 800-950-NAMI (6264), a Linea Naziunale di Prevenzione di Suicidio à 800-273-TALK (8255), è a Linea Naziunale di Crisi à 1- 833-710-6477. Queste linee di crisa furniscenu supportu è guida immediata per quelli chì anu bisognu.