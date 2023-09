Una capsula chì cuntene 250 grammi di polvera d'astéroïde sbarcarà in u desertu di l'Utah u 24 di settembre, marcà a culminazione di a missione OSIRIS-REx di a NASA. Lanciata in u 2016, a missione hà u scopu di cullà è rinvià una mostra da l'asteroide Bennu, chì offre insights preziosi nantu à a furmazione di u nostru sistema solare più di 4.5 miliardi d'anni fà. A capsula serà trasportata cù cura à un laboratoriu di a NASA in Houston per prevene a contaminazione prima di esse distribuita à diversi laboratorii participanti in u mondu.

Bennu, essendu un materiale relativamente primitivu, hè assai preziosu per i scientisti chì cercanu di capisce l'urighjini di u sistema sulari. Meteoriti simili cù a cumpusizioni di Bennu cascanu à a Terra, ma spessu brusgianu in l'atmosfera o sò contaminati da l'ambiente terrestre. A missione OSIRIS-REx offre un'uppurtunità unica di studià una mostra senza contaminazione.

I circadori canadiani anu ancu l'uppurtunità di analizà una parte di a mostra, grazia à a so cuntribuzione à a missione cù l'instrumentu OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter). L'Agenzia Spaziale Canadese averà accessu à 4% di a mostra, equivalenti à 10 grammi. Michael Daly, un investigatore in l'Università di York, pensa à misurà a conduttività termale di a so mostra per determinà e proprietà termali di tuttu l'asteroide. Dominique Weis è i so culleghi di l'Università di a Culumbia Britannica utilizanu un tipu sensitivu di spettrometria di massa per determinà a cumpusizioni di Bennu.

Mentre trè quarti di a mostra seranu cunservati per e generazioni future per studià, a missione OSIRIS-REx continuarà oltre a consegna di a capsula. A sonda procederà à orbità l'asteroide Apophis in u 2029.

Fonti:

- A missione OSIRIS-REx di a NASA

- Michael Daly, ricercatore à l'Università di York

- Dominique Weis, direttore di u Pacific Center for Isotopic and Geochemical Research in l'Università di a Culumbia Britannica