In l'ultime nutizie, l'amministrazione Biden hà fattu un passu per assicurà a liberazione di cinque citadini americani detenuti in Iran emettendu una dispensa per i banche di trasferisce $ 6 miliardi in fondi petroliferi iraniani congelati senza teme di sanzioni americane. U Cungressu hè statu avvisatu di stu sviluppu, è u scambiu di prigiuneri puderia esse fattu da a settimana prossima. In ritornu, cinque citadini iraniani detenuti in i Stati Uniti seranu ancu liberati. Questa mossa diplomatica hà u scopu di migliurà e relazioni US-Iran.

A FDA hà cuncessu l'appruvazioni per un novu vaccinu coronavirus chì mira specificamente à a subvariante omicron, preparandu per a prossima stagione di virus respiratorii in u vaghjimu. Mentre a vacuna hè stata sbulicata per tutti l'età di 6 mesi è più, u pannellu di cunsigliu di u CDC si riunirà per determinà un approcciu più miratu. A vacuna hè prevista per esse dispunibule più tardi sta settimana è serà gratuita per a maiò parte di l'Americani cù assicurazione privata, Medicaid o Medicare.

U Maroccu hè statu lento à accettà l'aiutu straneru dopu à un terremotu recente. U paese hà affruntatu sfide in a coordinazione di i sforzi di succorsu è a distribuzione di l'aiutu à e zone affettate, creendu ritardi in l'assistenza à quelli affettati da u disastru.

U Dipartimentu di a Ghjustizia hà da principià un prucessu antitrust contr'à Google, induve u giant tecnulugicu serà esaminatu per pudè usà a so pusizioni dominante in u mercatu di i mutori di ricerca per suffucà a cumpetizione in a ricerca è a publicità. Stu prucessu d'altu prufilu hè u primu di u so tipu contr'à una grande cumpagnia di tecnulugia in più di duie decennii è puderia avè implicazioni significativu per l'industria tecnologica è a portata futura di Google.

L'uraganu Lee presenta una minaccia crescente per l'est di a Nova Inghilterra, cù u putenziale di venti forti, forti piogge è tempeste. Mentre chì hè previstu di stà offshore, i Marittimi canadiani è a Nova Scotia puderanu sperimentà un colpu direttu. A tempesta hè prevista per debilitatu, ma aumenterà in grandezza mentre si move à u nordu.

À mezu à i grevi di Hollywood in corso, Drew Barrymore torna u so talk show. Sta decisione vene in un momentu chì parechje pruduzzione sò in attesa, chì furnisce à i telespettatori un cuntenutu frescu durante l'inattività di l'industria.

In un disastru legatu à u vinu, circa 600,000 XNUMX litri di vinu rossu anu inundatu e strade di São Lourenço do Bairro, Portugallu, dopu chì duie cisterne di vinu chì appartenenu à una distilleria lucale sò scoppiate. I pompieri sò stati capaci di svià a quantità massiva di vinu in una pianta di trattamentu d'acqua. U vinu hà da esse distruttu per via di un surplus quist'annu, facendu micca adattatu per u cunsumu.

Infine, l'utilizatori di Chrome ponu avà prufittà di novi paràmetri di privacy è publicità. Queste paràmetri anu u scopu di rinfurzà a privacy è dà à l'utilizatori più cuntrollu di a so sperienza di navigazione. Per più dettagli, scaricate l'app The Post o iscrivite à a so newsletter per stà infurmatu cù l'ultime nutizie in "The 7".

Fonti:

- Trattu di scambiu di prigiuneri cù l'Iran: [fonte]

- Approvazione FDA di u novu vaccinu Coronavirus: [fonte]

- L'Accettazione di u Maroccu di l'Aiuti Stranieri per u Terremotu: [fonte]

- Prucessu Antitrust contr'à Google: [fonte]

- Minaccia di l'uraganu à l'Est di a Nova Inghilterra: [fonte]

- Talk Show di Drew Barrymore: [fonte]

- Disastru di vinu in Portugallu: [fonte]

- Novi paràmetri di privacy è publicità in Chrome: [fonte]