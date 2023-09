I Cinque Cinque Golpe GTA Online chì guadagnanu soldi di tutti i tempi

I soldi sò cruciali in Grand Theft Auto (GTA) Online, è i furti sò unu di i modi più veloci è più prufittuali per fà milioni. In questu articulu, esploreremu i cinque primi rapprisori di GTA Online per guadagnà soldi:

5) U Problem Bogdan: Stu heist face parte di l'atti Doomsday Heist è richiede dui à quattru ghjucatori. Una squadra deve infiltrà un sottumarinu, mentre chì l'altru furnisce una copertura utilizendu Mammoth Avenger di GTA Online. U pagamentu per The Bogdan Problem hè di circa $ 1,425,000 in difficultà Normale.

4) U Pacificu Standard Job: Stu scenariu classicu di robba in banca hè statu introduttu in 2015. Hè bisognu di quattru ghjucatori è implica situazioni d'altu risicu è battaglie cù equipaghji rivali. U pagamentu per u Pacificu Standard Job hè $ 750,000 in Easy, $ 1,500,000 in Normal, è $ 1,875,000 in Difficultà Difficile.

3) U Scenariu di Doomsday: Cum'è unu di l'atti di The Doomsday Heist, stu heist pò esse cumpletu da dui à quattru ghjucatori. Ancu s'ellu hè longu, offre un pagamentu di $ 1,800,000 in difficultà Normale è $ 2,250,000 in Difficultà Difficile.

2) The Diamond Casino Heist: Stu heist, aghjuntu à a fine di 2019, richiede à i ghjucatori di stallà un Arcade. Offre trè approcci: Silent and Sneaky, Big Con, o Aggressive. U pagamentu più altu di $ 3,619,000 pò esse guadagnatu sacchendu Diamanti in difficult difficultà.

1) U Cayo Perico Heist: A cuntrariu di l'altri, stu heist pò esse ghjucatu solu. Si svolge nantu à l'isula di Cayo Perico è richiede un Penthouse Diamond Casino è u sottumarinu Kosatka. U pagamentu primariu dipende da u mira, cù a Statua di Pantera chì offre $ 4,089,152 in difficult difficult.

Questi furti furniscenu à i ghjucatori opportunità lucrative per accumulà ricchezza in GTA Online. Fonte: Cunniscenza è sperienza in u ghjocu.