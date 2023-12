Titulu: U robot inspiratu da lumaca mostra un potenziale promettente in a lotta di i microplastici

Riassuntu: I scientisti di l'Università di Cornell anu sviluppatu un robot prototipu ispiratu da a lumaca mela hawaiana per cumbatte u prublema crescente di i microplastici in l'oceanu. U robot, chì usa u muvimentu ondulante di u so pede per creà un muvimentu ondulatu, dimostra un metudu più efficau di cullà i microplastici cumparatu cù i dispositi di cullizzioni di plastica attuale. Ancu se u prototipu richiede più scala, stu disignu innovativu offre speranza per affruntà u prublema pervasiva di i microplastici in i nostri oceani.

I microplastici ponenu una minaccia significativa per l'ecosistemi di l'oceani è a salute umana, cù u so impattu sempre scunnisciutu. Tuttavia, a preoccupazione urgente chì circundava a so presenza hà incitatu à l'esplorazione di diverse suluzioni. In un sviluppu eccitante, i circadori di l'Università di Cornell anu vultatu à a natura per ispirazioni in a lotta contru i microplastici.

A squadra di l'Università di Cornell s'hè inspirata da a lumaca mela hawaiana, una criatura di l'aquarium cumuni cunnisciuta per a so capacità di cullà particelle alimentari in l'interfaccia acqua-aria. Hanu utilizatu una stampante 3D per creà una foglia flessibile, cum'è una moquette, chì imita u muvimentu ondulante di a lumaca, guidata da una struttura elicoidale rotativa chì si trova sottu. Stu muvimentu ondulatu crea un sistema di pompamentu di fluidu à l'aria aperta, chì aspira in modu efficace l'acqua è e particelle.

U prufessore Sunghwan "Sunny" Jung di u dipartimentu di ingegneria biologica è ambientale di l'Università di Cornell hà dettu: "Avemu stati ispirati da a manera chì sta lumaca raccoglie particelle alimentari à l'interfaccia [acqua è aria] per ingegneria un dispositivu chì puderia possibbilmente cullà i microplastici in l'oceanu o à a superficia di un corpu d'acqua ".

Utilizendu l'analisi computazionale, i circadori anu determinatu chì stu sistema à l'aria aperta supera un sistema chjusu basatu in pompa utilizatu comunmente per a cullizzioni di plastica. U disignu d'inspirazione di lumaca mostra ancu u putenziale di catturà particelle chì sò troppu chjuche per i metudi di cullizzioni di plastica esistenti cum'è rete di trascinamentu o cinture trasportatori.

Mentre u prototipu necessita di più sviluppu è scala per l'applicazione in u mondu reale, stu robot innovativu offre una visione incuraggente di a lotta contru i microplastici di l'oceanu. Siccomu i scientisti è l'ambientalisti s'impegnanu à capisce megliu è mitigà l'impattu di i microplastici, sta tecnulugia inspirata da lumaca pò furnisce un strumentu efficace à priservà i nostri preziosi ecosistemi marini.

