Accelerating Times Media Group si espande in u Sud di a California cù l'acquistu di Acorn Newspapers

Times Media Group (TMG) hà annunziatu a so espansione in u Sud di a California cù l'acquistu di Acorn Newspapers, una marca di notizia assai rispettata chì serve più di 340,000 XNUMX lettori in i contee di Los Angeles occidentali è di Ventura orientali. L'accordu include l'acquistu di cinque settimanali, cumprese l'Acorn of Agoura Hills, u Moorpark Acorn, u Simi Valley Acorn, u Camarillo Acorn, è Thousand Oaks Acorn, è ancu parechje publicazioni di cumpagnie è siti web associati.

U fundatore di TMG è u presidente Steve Strickbine hà manifestatu a so eccitazione per l'acquisizione, dicendu: "Questu hè un grande ghjornu per u Times Media Group è per i Acorn Newspapers". Hà elogiatu u travagliu di Jim è Lisa Rule, a coppia chì hà custruitu Acorn Newspapers in una marca di notizie di a cumunità di fiducia cunnisciuta per a so cobertura eccezziunale è u valore per i publicitari.

L'acquistu di Acorn Newspapers allinea cù l'impegnu di TMG à furnisce e cumunità cun notizie è informazioni lucali precise è veri. Questa mossa rinforza ancu a prisenza di TMG in u Sud di a California, postu chì Acorn Newspapers si unisce à l'altre proprietà di a cumunità di TMG in a regione, cumprese u Pasadena Weekly, LA Downtown News, The Argonaut in Santa Monica, Ventura County Reporter, è u Picket Fence Media recentemente acquistatu.

Jim è Lisa Rule, i pruprietari attuali di Acorn Newspapers, anu manifestatu a so fiducia in a dirigenza di TMG. In una dichjarazione cumuna, anu dettu: "Mentre passà a torcia ùn hè mai faciule, simu cunfidenti in u futuru brillanti di Acorn Newspapers sottu a dirigenza di Steve Strickbine". Ils ont exprimé leur fierté d'avoir suscité les publications et ont confié leur héritage à TMG, une société qui partage sa passion pour le journalisme hyperlocal et des liens profonds avec la communauté.

E publicazioni continuanu à operare da i so uffici attuali in Agoura Hills è Camarillo. Strickbine hà manifestatu u so impegnu à sustene u ghjurnalismu di alta qualità è l'integrità per i quali Acorn Newspapers sò cunnisciuti, dicendu: "Sò onoratu chì anu sceltu Times Media Group cum'è successore per purtà quellu mantellu".

Times Media Group, fundatu da Steve Strickbine in 1997, pussede è opera più di 40 publicazioni in Arizona è u Sud di California. U portafogliu di TMG include più di 25 ghjurnali cumunitarii settimanali è siti web di cumpagnie, è ancu AZ Integrated Media, una distribuzione di media è una cumpagnia di publicazione persunalizata.

Fonte: Questu articulu hè basatu annantu à l'articulu fonte da Times Media Group